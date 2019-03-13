Сутички в Черкасах: суд обрав запобіжний захід членам "Нацкорпусу"

Соснівський райсуд Черкас обрав запобіжний захід для керівника черкаського осередку партії "Національний корпус" Дмитра Кухарчука та члена місцевого осередку політсили Антона Братка. Їх підозрюють в участі в сутичках з правоохоронцями у Черкасах під час візиту президента Петра Порошенка.

Так, Братко буде змушений протягом наступних 2 місяців перебувати під домашнім арештом в нічний час (з 20:00 до 7:00).

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Кухарчука відправили на 2 місяці цілодобового домашнього арешту.

Що відомо про сутички в Черкасах за участю "Нацкрпусу"? Члени організації влаштували в Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Активісти вимагали від глави держави чесного розслідування скандальної справи про корупцію на держпідприємстві "Укроборнпром". Зокрема, вимагали ув’язнити фігурантів справи заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря.



У межах своєї акції спершу члени "Нацкорпусу" прийшли до палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко, і хотіли підійти ближче до сцени. Проте цьому завадили правоохоронці. Тоді і спалахнули сутички активістів з поліцією, внаслідок чого постраждали 22 правоохоронців. З постраждалих 19 осіб госпіталізували.



У поліції заявляють, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку перехожих, застосували до правоохоронців газ дратівливої дії, фізичну силу, запалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.



Поліції все ж вдалося відтіснити представників "Нацкорпусу". Правоохоронці відкрили 2 справи за фактом сутичок та затримали низку активістів. При цьому члени організації заявляли про незаконні затримання побратимів та навіть викрадення з застосуванням сили та масові обшуки у їхніх помешканнях.