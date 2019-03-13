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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      "Нацкорпус" влаштував акцію під час візиту Порошенка до Чернігова з гаслами "де відрубані руки?"

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      "Нацкорпус" влаштував акцію під час візиту Порошенка до Чернігова
      "Нацкорпус" влаштував акцію під час візиту Порошенка до Чернігова / Колаж 24 канал

      Члени партії "Національний корпус" влаштували 13 березня акцію в Чернігові, куди прибув президент Петро Порошенко. Активісти знову вимагають покарати учасників корупційних оборудок в "Укроборонпромі" та звітувати про перебіг розслідування кримінальних справ.

      "Нацкорпус" зібрав своїх однодумців біля Катерининської церкви, щоб поставити питання Порошенкові. Учасники акції скандують "Свинарчуків за грати!", "Де відрубані руки?" та "Слава Україні!"

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      Головна вимога "Нацкорпусу" – ув’язнити звільненого з посади заступник секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина. Журналісти з’ясували, що ці особи можуть мати стосунок до розкраданнях в "оборонці".

      Дивіться відео акції "Нацкорпусу" в Чернігові:

      Щодо Порошенка, то в Чернігові він брав участь у Раді регіонального розвитку. Після цього президент виступив на сцені біля Катерининської церкви.

      Читайте також: Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?

      Відео виходу Порошенка з'явилося на його Facebook-сторінці. Він прийшов повз "Нацкорпус" під вигуки: "Ганьба!" та "Ху*ло!" і відмовився відповідати на запитання учасників акції.

      Ви бачите, як президента приймають? Сором вам!,
      – вигукнув у відповідь Порошенко.

       

      Опубліковано Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова Середа, 13 березня 2019 р.

      Вітаю Чернігівщину! Дякую за патріотизм та віру у те, що разом ми збудуємо Україну щасливих і заможних людей!

      Опубліковано Петром Порошенком Середа, 13 березня 2019 р.

      Президент втік від Національного Корпусу в Чернігові

      Опубліковано Національний Корпус Чернігів Середа, 13 березня 2019 р.

      До церкви людей пропускають тільки через металошукач. В центрі Чернігова чергує чимало поліції. За даними видання "Високий вал", в очікуванні президента біля філармонії втратив свідомість літній чоловік. Він впав на асфальт та вдарився головою. Чоловіка швидко підняли і надали йому медичну допомогу.

      У Чернігові в очікуванні Порошенка літній чернігівець втратив свідомість

      У Чернігові в очікуванні Порошенка літній чернігівець втратив свідомість

      Опубліковано Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова Середа, 13 березня 2019 р.

      Через певний час "Нацкорпус" розійшовся, оскільки учасники акції не могли підійти близько до Порошенка та виголосити свої вимоги. Проте в організації кажуть, що оголосять свої вимоги дистанційно.

      Схожу акцію "Нацкорпус" провів 9 березня в Черкасах – теж з нагоди візиту до міста Порошенка. Вимоги учасників акції були тими самими: чесного розслідування справи про корупцію в "Укроборнпромі" та ув’язнення Олега Гладковського та його сина Ігоря. Під час акції між членами "Нацкорпусу" та поліцією спалахнули сутички, оскільки активісти намагались прорватись до сцени, де виступав Порошенко. Внаслідок інциденту постраждали 22 правоохоронців.

      У поліції кажуть, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку перехожих, застосували до правоохоронців газ дратівливої дії, фізичну силу, запалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.

      Після сутичок правоохоронці відкрили 2 справи та затримали низку активістів. При цьому члени організації заявляли про незаконні затримання побратимів та навіть викрадення з застосуванням сили , а також масові обшуки у їхніх помешканнях.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Петро Порошенко Новини Чернігова Протести Пікет Національний корпус
      Джерело: 24 канал
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