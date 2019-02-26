В Киеве мужчина упал с 30 этажа на крышу лифта: фото, видео

Во вторник, 26 февраля, по адресу проспект Победы, 5Б нашли труп мужчины. Тело лежало на крыше лифта на седьмом этаже недостроенного жилого комплекса "Виктория". От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело погибшего спасатели КАРС ("Киевская служба спасения" – 24 ред.) достали с помощью альпинистского снаряжения. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Читайте также: В Киеве 15-летний парень выбросился из окна: видео

Вызов на линию экстренных служб поступил около 12:15 дня. По предварительной информации, мужчина убирал на 30 этаже и упал в шахту лифта. Перед входом было только ограждение, двери не было, поскольку монтажные работы еще не завершились. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

На стройке нового ЖК мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Информация о личности погибшего на данный отсутствует. Единственное, что отметили спасатели, – возраст мужчины выше среднего, около 65-ти лет.

Несчастный случай произошел в Киеве, по адресу проспект Победы 5Б

На месте работали правоохранители, спасатели КАРС и медики. Детали инцидента выясняются.



В Киеве мужчина упал с 30 этажа в шахту лифта