18:11
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Києві чоловік впав з 30 поверху на дах ліфту: фото, відео

      272 Читать новость на русском
      У Києві чоловік впав з 30 поверху на дах ліфту: фото, відео
      У Києві чоловік впав з 30 поверху на дах ліфту: фото, відео / Інформатор

      У вівторок, 26 лютого, за адресою проспект Перемоги, 5Б знайшли труп чоловіка. Тіло лежало на даху ліфту на сьомому поверсі недобудови житлового комплексу "Вікторія". Від отриманих травм чоловік помер на місці.

      Тіло загиблого рятувальники "Київської служби порятунку" діставали за допомогою альпіністського спорядження. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

      Читайте також: У Києві 15-річний хлопець викинувся з вікна: відео

      Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 12:15 дня. За попередньою інформацією, чоловік прибирав на 30 поверсі і впав у шахту ліфта. Перед входом була лише огорожа, дверей не було, оскільки монтажні роботи ще не завершились. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

      На стройке нового ЖК мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа

      Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 26 лютого 2019 р.


      Інформація про особу загиблого наразі відсутня. Єдине, що зазначили рятувальники, – вік чоловіка вище середнього, близько 65-ти років. 

      Нещасний випадок трапився у Києві, за адресою проспект Перемоги 5Б
      Нещасний випадок трапився у Києві, за адресою проспект Перемоги 5Б

      На місці працювали правоохоронці, рятувальники КАРС і медики. Деталі інциденту з'ясовуються.

      У Києві чоловік впав з 30 поверху у шахту ліфта
      У Києві чоловік впав з 30 поверху у шахту ліфта

      blog_ava
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні
      8319
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      10037
      Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      сьогодні , 17:30 Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      Євгенія Мазур 7242
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:04 Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      8232
      Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      сьогодні , 17:00 Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      Блог Соцмережі 405
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сьогодні , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 4263
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук