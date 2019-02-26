У Києві чоловік впав з 30 поверху на дах ліфту: фото, відео

У вівторок, 26 лютого, за адресою проспект Перемоги, 5Б знайшли труп чоловіка. Тіло лежало на даху ліфту на сьомому поверсі недобудови житлового комплексу "Вікторія". Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Тіло загиблого рятувальники "Київської служби порятунку" діставали за допомогою альпіністського спорядження. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 12:15 дня. За попередньою інформацією, чоловік прибирав на 30 поверсі і впав у шахту ліфта. Перед входом була лише огорожа, дверей не було, оскільки монтажні роботи ще не завершились. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

На стройке нового ЖК мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 26 лютого 2019 р.



Інформація про особу загиблого наразі відсутня. Єдине, що зазначили рятувальники, – вік чоловіка вище середнього, близько 65-ти років.



Нещасний випадок трапився у Києві, за адресою проспект Перемоги 5Б

На місці працювали правоохоронці, рятувальники КАРС і медики. Деталі інциденту з'ясовуються.



У Києві чоловік впав з 30 поверху у шахту ліфта