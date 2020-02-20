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      В Киеве на протяжении 10 часов будет проходить Телевизионный Образовательный Марафон

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      Впервые в Украине 22 февраля с 09:00 до 19:00 пройдет непрерывный, десятичасовой Телевизионный Образовательный Марафон.

      Во время марафона 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, успешным продажам, ораторскому искусству, эффективным коммуникациям, прикладной психологии, тайм-менеджменту и т.д., в прямом эфире проведут авторские мастер-классы.

      С расписанием выступлений спикеров можно ознакомиться здесь.

      Организаторы Телевизионного Образовательного Марафона: "Образовательный Хаб города Киева" КНП "Образовательное агентство города Киева" КГГА, Ассоциация инновационного и цифрового образования и КП КГС "Телекомпания Киев".

      Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева и на сайтах партнеров Марафона.

      Стань участником этого уникального события и узнай попадет ли Телевизионный Образовательный Марафон в Книгу Рекордов!

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      Теги: Новости Украины Учеба
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