В Киеве на протяжении 10 часов будет проходить Телевизионный Образовательный Марафон

Впервые в Украине 22 февраля с 09:00 до 19:00 пройдет непрерывный, десятичасовой Телевизионный Образовательный Марафон.

Во время марафона 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, успешным продажам, ораторскому искусству, эффективным коммуникациям, прикладной психологии, тайм-менеджменту и т.д., в прямом эфире проведут авторские мастер-классы.

С расписанием выступлений спикеров можно ознакомиться здесь.

Организаторы Телевизионного Образовательного Марафона: "Образовательный Хаб города Киева" КНП "Образовательное агентство города Киева" КГГА, Ассоциация инновационного и цифрового образования и КП КГС "Телекомпания Киев".

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева и на сайтах партнеров Марафона.

Стань участником этого уникального события и узнай попадет ли Телевизионный Образовательный Марафон в Книгу Рекордов!