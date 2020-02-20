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      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
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      У Києві впродовж 10 годин буде відбуватись Телевізійний Освітній Марафон

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      Вперше в Україні, 22 лютого з 09:00 до 19:00 пройде безперервний, десятигодинний Телевізійний Освітній Марафон.

      Під час Марафону 30 професійних українських тренерів з емоційного інтелекту, англійської мови, успішних продажів, ораторського мистецтва, ефективних комунікацій, прикладної психології, тайм-менеджменту тощо, у прямому ефірі проведуть авторські майстер-класи.

      З розкладом виступів спікерів можна ознайомитись тут.

      Організатори Телевізійного Освітнього Марафону: "Освітній Хаб міста Києва" КНП "Освітня агенція міста Києва" КМДА, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та КП КМР "Телекомпанія Київ". 

      Онлайн-трансляцію можна також подивитись на сайті Освітнього хабу міста Києва та на сайтах партнерів Марафону.

      Стань учасником цієї унікальної події та дізнайся чи потрапить Телевізійний Освітній Марафон до Книги Рекордів!

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      Теги: Освіта Новини України
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