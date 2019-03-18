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      В Киеве начал разрушаться еще один мост: фото

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      В Киеве разваливается еще один мост
      В Киеве разваливается еще один мост / Вечерний Киев

      Железнодорожный путепровод через улицу Вышгородскую начал разрушаться – на нем появляются трещины и отваливаются плиты облицовки. За мост отвечает Юго-Западная железная дорога.

      Здесь расположены остановки троллейбусов №18, 6, 25 и другого общественного транспорта, первые две плитки от моста уже упали под ноги прохожим, пишет "Вечерний Киев".

      Читайте также: В Киеве возникли большие пробки из-за ремонта Шулявского моста

      Путепровод восстановили после освобождения Киева во время Второй мировой войны. Теперь он начал снова разрушаться. Издание отмечает, что на головы прохожих стекает вода с моста во время дождей. Этим транспортным сооружением занимается Юго-Западная железная дорога.


      Путепровод через улицу Вышгородскую разрушается / Источник: vechirniykiev.com.ua

      С другой стороны моста два года строят современный остановочный комплекс станции городской электрички "Вышгородская".

      Отметим, в Киеве 17 марта официально закрыли Шулявский мост. До конца текущего года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной в 158,17 метра.

      Почему в Киеве решили ремонтировать Шулявский мост?
      Он более 10 лет находится в критическом состоянии, а в феврале 2017 года путепровод вообще частично обрушился. После этого на мост запретили заезжать грузовикам. Нагрузку даже легковыми авто мост может не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым.

      А еще в часы пик на Шулявском мосту постоянно были пробки: он был узким, в аварийном состоянии и весь в ямах.

      Официально Шулявский мост закрыли на ремонт 17 марта. До конца года планируют построить новый путепровод длиной 158,17 метра. Также появится 741 метр велодорожек, лево- и правоповоротные съезды, проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

      Вот так будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции:

      Смотрите видео схемы объезда Шулявского моста​:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Дороги Транспорт Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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