В Киеве начал разрушаться еще один мост: фото

Железнодорожный путепровод через улицу Вышгородскую начал разрушаться – на нем появляются трещины и отваливаются плиты облицовки. За мост отвечает Юго-Западная железная дорога.

Здесь расположены остановки троллейбусов №18, 6, 25 и другого общественного транспорта, первые две плитки от моста уже упали под ноги прохожим, пишет "Вечерний Киев".

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Путепровод восстановили после освобождения Киева во время Второй мировой войны. Теперь он начал снова разрушаться. Издание отмечает, что на головы прохожих стекает вода с моста во время дождей. Этим транспортным сооружением занимается Юго-Западная железная дорога.



Путепровод через улицу Вышгородскую разрушается / Источник: vechirniykiev.com.ua

С другой стороны моста два года строят современный остановочный комплекс станции городской электрички "Вышгородская".

Отметим, в Киеве 17 марта официально закрыли Шулявский мост. До конца текущего года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной в 158,17 метра.

Почему в Киеве решили ремонтировать Шулявский мост?

Он более 10 лет находится в критическом состоянии, а в феврале 2017 года путепровод вообще частично обрушился. После этого на мост запретили заезжать грузовикам. Нагрузку даже легковыми авто мост может не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым.



А еще в часы пик на Шулявском мосту постоянно были пробки: он был узким, в аварийном состоянии и весь в ямах.



Официально Шулявский мост закрыли на ремонт 17 марта. До конца года планируют построить новый путепровод длиной 158,17 метра. Также появится 741 метр велодорожек, лево- и правоповоротные съезды, проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

Вот так будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции:

Смотрите видео схемы объезда Шулявского моста​: