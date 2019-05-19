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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В Киеве началась генеральная репетиция инаугурации Зеленского: что происходит под Радой

      108 Читати новину українською
      Возле Рады смонтировали экраны, на которых будут транслировать инаугурацию Зеленского
      Возле Рады смонтировали экраны, на которых будут транслировать инаугурацию Зеленского / Информатор

      Возле украинского парламента началась репетиция инаугурации президента Украины. Подготовка началась около 15:00 и, скорее всего, продлится до 22:00.

      Так, площадь между Мариинским парком и Верховной Радой уже разделили голубовато-желтым забором. Десятки людей работают над техническим обеспечением: они устанавливают камеры и уже смонтировали два больших экрана.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину

      Первая репетиция должна состояться с участием статиста, далее к ней может присоединиться и сам Владимир Зеленский.

      інавгурація Зеленський Рада репетиція
      Рада інавгурація репетиція

       

      інавгурація Зеленського репетиція РадаПродолжается репетиция инаугурации Зеленского/ / фото: "Украинская правда"

       

      Правопорядок в центре столицы обеспечивает Нацполиция. Возле Рады находятся руководители Нацгвардии, а также – патрульной и Национальной полиции.

       

      інавгурація Зеленський репетиція
      репетиція Рада Зеленський інавгурація
      Под Радой работает много правоохранителей// фото – 24 канал

      Видео с места репетиции инаугурации:

      інавгурація Зеленський Рада репетиція
      Рада інавгурація репетиція
      інавгурація Зеленського репетиція Рада

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Новости политики Новости Киева Верховная Рада
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