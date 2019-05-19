В Киеве началась генеральная репетиция инаугурации Зеленского: что происходит под Радой

Возле украинского парламента началась репетиция инаугурации президента Украины. Подготовка началась около 15:00 и, скорее всего, продлится до 22:00.

Так, площадь между Мариинским парком и Верховной Радой уже разделили голубовато-желтым забором. Десятки людей работают над техническим обеспечением: они устанавливают камеры и уже смонтировали два больших экрана.

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Первая репетиция должна состояться с участием статиста, далее к ней может присоединиться и сам Владимир Зеленский.





Продолжается репетиция инаугурации Зеленского/ / фото: "Украинская правда"

Правопорядок в центре столицы обеспечивает Нацполиция. Возле Рады находятся руководители Нацгвардии, а также – патрульной и Национальной полиции.





Под Радой работает много правоохранителей// фото – 24 канал

Видео с места репетиции инаугурации:





