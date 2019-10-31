В Киеве огромные очереди на пунктах шиномонтажа: видео

С наступлением холодов водители массово начали менять летнюю резину на зимнюю. Мастера работают не покладая рук и обслужить всех желающих не могут. Однако, чтобы переобуть машину, водителям приходится ждать по полтора часа.

В шиномонтажах началась "жатва". Цены на замену шин стартуют от 280 гривен и увеличиваются в зависимости от формы колеса. Одни работают по записям, другие – с живой очередью. И везде одно и то же – большое количество желающих "переобуться".

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Работники шиномонтажа рассказали, что обслуживают водителей до ночи. И это только начало, ведь настоящий бум начнется с первым снегом. Именно тогда все массово поедут "переобуваться". И такая тенденция неизменна каждый год. Водители откладывают все до последнего момента, поэтому работники шиномонтажа просят записываться заранее.

50% наших людей тянут до последнего. Это еще не пик, еще будет. Снег выпадет, и тогда уже будут ехать с авариями,

– объяснил администратор шиномонтажного комплекса Сергей Романюк.

С ухудшением погоды машины на летних шинах становятся опасными и неуправляемыми на дороге. В результате – большое количество ДТП. Поэтому стоит поспешить на шиномонтаж, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения.

К слову, 29 октября пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в фейсбук предупредила украинских водителей о том, что пора переходить на зимние шины.

Карается ли законом несвоевременная замена шин в Украине?

Никаких требований украинского законодательства к смене шин в соответствии с сезоном нет. Только в Правилах дорожного движения указано, что рекомендуется использовать зимние шины в сложных погодных условиях, да и то в "Примечаниях".

За что могут штрафовать водителей?

В пункте 31.4.5 "Правил дорожного движения" для водителей установлены требования к качеству шин. За их нарушение водителю придется заплатить штраф. Так, запрещается использовать автомобили, на которых:

* рисунок протектора шины менее 1,6 миллиметра (массой до 3,5 т), менее 1,0 миллиметра (массой свыше 3,5 т), менее 2,0 миллиметров (автобус), менее 0,8 миллиметра (мотоцикл и мопед);

* шины повреждены (имеют порезы, разрывы, виден корд, расслаиваются и т. п.);

• шины по размеру или допустимой нагрузке не подходят транспортному средству;

• на одну ось автомобиля установлены шины разных типов (шипованные и нешипованные, морозостойкие и неморозостойкие), шины разных размеров или конструкций;

• автомобиль, на переднюю и заднюю ось которого установлены различные типы шин;

* отсутствует болт (гайка) крепления или есть трещины диска и колес, другие различия в шинах.