У Києві величезні черги на пунктах шиномонтажу: відео

З настанням холоду водії масово почали змінювати літню гуму на зимову. Майстри працюють не покладаючи рук та обслужити всіх охочих не можуть. Однак, аби перевзути машину, водіям доводиться чекати по півтори години.

В шиномонтажах почалися "жнива". Ціни на заміну шин стартують від 280 гривень і збільшуються в залежності від форми колеса. Одні працюють по записах, інші – з живою чергою. Та всюди одне й те саме – велика кількість охочих "перевзутися".

До слова: В черзі на заміну шин: як дізнатися, що шиномонтаж халтурить

Працівники шиномонтажу розповіли, що обслуговують водіїв до ночі. І це лише початок, адже справжній бум розпочнеться з першим снігом. Саме тоді всі масово поїдуть "перевзуватися". І така тенденція незмінна кожного року. Бо водії відкладають все до останнього моменту, тому працівники шиномонтажу просять записуватися завчасно.

50% наших людей тягнуть до останнього. Це ще не пік, ще буде. Сніг випаде, і тоді вже будуть їхати з аваріями,

– пояснив адміністратор шиномонтажного комплексу Сергій Романюк.

З погіршенням погоди машини на літніх шинах стають небезпечними та некерованими на дорозі. В результаті – велика кількість ДТП. Тому варто поспішити на шиномонтаж, аби убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.

До слова, 29 жовтня пресслужба "Укравтодору" на своїй сторінці у фейсбук попередила українських водіїв про те, що вже час переходити на зимові шини.

Чи карається законом несвоєчасна заміна шин в Україні?

Жодних вимог українського законодавства до зміни шин відповідно до сезону немає. Тільки в Правила дорожнього руху зазначено, що рекомендується використовувати зимові шини в складних погодних умовах, та й то в "Примітках".

За що саме можуть штрафувати водіїв?

У пункті 31.4.5 "Правил дорожнього руху" для водіїв встановлені вимоги до якості шин. За їхнє порушення водієві доведеться заплатити штраф. Так, забороняється використовувати автомобілі, на яких:

• малюнок протектора шини менше ніж 1,6 міліметра (масою до 3,5 т), менше ніж 1,0 міліметра (масою понад 3,5 т), менше ніж 2,0 міліметрів (автобус), менше ніж 0,8 міліметра (мотоцикл і мопед);

• шини пошкоджені (мають порізи, розриви, видно корд, розшаровуються і т.п.);

• шини за розміром або допустимим навантаженням не підходять транспортному засобу;

• на одну вісь автомобіля встановлені шини різних типів (шиповані і не шиповані, морозостійкі і неморозостійкі), шини різних розмірів чи конструкцій;

• автомобіль на передню і задню вісь якого встановлені різні типи шин;

• відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска і коліс, інші відмінності в шинах.