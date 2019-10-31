21:05
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      У Києві величезні черги на пунктах шиномонтажу: відео

      244 Читать новость на русском

      З настанням холоду водії масово почали змінювати літню гуму на зимову. Майстри працюють не покладаючи рук та обслужити всіх охочих не можуть. Однак, аби перевзути машину, водіям доводиться чекати по півтори години.

      В шиномонтажах почалися "жнива". Ціни на заміну шин стартують від 280 гривень і збільшуються в залежності від форми колеса. Одні працюють по записах, інші – з живою чергою. Та всюди одне й те саме – велика кількість охочих "перевзутися".

      До слова: В черзі на заміну шин: як дізнатися, що шиномонтаж халтурить

      Працівники шиномонтажу розповіли, що обслуговують водіїв до ночі. І це лише початок, адже справжній бум розпочнеться з першим снігом. Саме тоді всі масово поїдуть "перевзуватися". І така тенденція незмінна кожного року. Бо водії відкладають все до останнього моменту, тому працівники шиномонтажу просять записуватися завчасно.

      50% наших людей тягнуть до останнього. Це ще не пік, ще буде. Сніг випаде, і тоді вже будуть їхати з аваріями,
      – пояснив адміністратор шиномонтажного комплексу Сергій Романюк.

      З погіршенням погоди машини на літніх шинах стають небезпечними та некерованими на дорозі. В результаті – велика кількість ДТП. Тому варто поспішити на шиномонтаж, аби убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.

      До слова, 29 жовтня пресслужба "Укравтодору" на своїй сторінці у фейсбук попередила українських водіїв про те, що вже час переходити на зимові шини.

      Чи карається законом несвоєчасна заміна шин в Україні?

      Жодних вимог українського законодавства до зміни шин відповідно до сезону немає. Тільки в Правила дорожнього руху зазначено, що рекомендується використовувати зимові шини в складних погодних умовах, та й то в "Примітках".

      За що саме можуть штрафувати водіїв? 

      У пункті 31.4.5 "Правил дорожнього руху" для водіїв встановлені вимоги до якості шин. За їхнє порушення водієві доведеться заплатити штраф. Так, забороняється використовувати автомобілі, на яких:

      • малюнок протектора шини менше ніж 1,6 міліметра (масою до 3,5 т), менше ніж 1,0 міліметра (масою понад 3,5 т), менше ніж 2,0 міліметрів (автобус), менше ніж 0,8 міліметра (мотоцикл і мопед);
      • шини пошкоджені (мають порізи, розриви, видно корд, розшаровуються і т.п.);
      • шини за розміром або допустимим навантаженням не підходять транспортному засобу;
      • на одну вісь автомобіля встановлені шини різних типів (шиповані і не шиповані, морозостійкі і неморозостійкі), шини різних розмірів чи конструкцій;
      • автомобіль на передню і задню вісь якого встановлені різні типи шин;
      • відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска і коліс, інші відмінності в шинах.

      blog_ava
      Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада прийняла закон
      сьогодні
      11796
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Дороги Авто Укравтодор Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      сьогодні , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 15
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      сьогодні , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 696
      Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      сьогодні , 20:01 Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      Ірина Поліщук 146
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 18:40 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 8046
      Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      сьогодні , 18:00 Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      Віталій Дейнега 883
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук