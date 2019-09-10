В Киеве определили победителей конкурса MHP accelerator 2.0

В Киеве определили двух победителей программы развития стартапов MHP accelerator 2.0.

Второй год подряд этот конкурс от Tech Radar, Agrohub и МХП по поиску инновационных технологий и разработок в сфере агробизнеса дает возможность новичкам развить и запустить свой стартап.

"Они в этом году были более прицельные. Помогло, наверное, то, что они увидели бизнес, они увидели производство. Это сбитые команды с готовыми решениями, они проделали очень много работы до того, как зайти в этот проект", – рассказала директор департамента по управлению персоналом и коммуникациям МХП Ксения Прожогина.

Из 123 заявок в акселератор попали девять команд. Они представили проекты в шести различных направлениях – от диджитализации до корпоративного управления. Членов команд обучали специалисты из сферы агро, бизнеса и стартапов. Пилотировались команды на базе агрохолдинга МХП при поддержке специалистов и менторов. А два финалиста получили возможность воплотить свой проект в партнерстве с МХП.

"Акселератор очень помог, я бы его сравнила с очень крутой бизнес-школой, но только для стартаперов. И там они очень прочищали мозги, рассказывали, как делать технологический бизнес, как делать продажи, на чем фокусироваться. И я очень счастлива, что у меня была возможность поучиться у лучших", – поделилась представитель компании "Khmarka", победитель MHP accelerator 2.0 Катарина Коварская.

"Акселератор важен для развития предпринимательства в Украине. Акселератор – это возможность потестировать свое решение, свои идеи. Но не в теории, а на конкретной, большой корпорации, такой как МХП", – отметил глава правления Radar Tech, управляющий партнер UNIT.city Максим Бахматов.

Два прошлогодних победителя MHP accelerator уже успешно реализовали свои бизнес-проекты в сотрудничестве с МХП.