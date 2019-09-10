У Києві визначили переможців конкурсу MHP accelerator 2.0

У Києві визначили двох переможців програми розвитку стартапів MHP accelerator 2.0.

Другий рік поспіль цей конкурс від Radar Tech, Agrohub та МХП з пошуку інноваційних технологій та розробок у сфері агробізнесу дає можливість новачкам розвинути та запустити свій стартап.

Вони в цьому році були більш прицільні. Допомогло, напевно, те, що вони побачили бізнес, вони побачили виробництво. Це збиті команди з готовими рішеннями, вони проробили дуже багато роботи до того, як зайти в цей проект,

– розповіла директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна.

Зі 123 заявок до акселератора потрапили дев'ять команд. Вони представили проекти у шести різних напрямах – від діджиталізації до корпоративного управління. Членів команд навчали фахівці зі сфери агро, бізнесу та стартапів. Пілотувались команди на базі агрохолдингу МХП за підтримки спеціалістів та менторів. А два фіналісти отримали можливість втілити свій проект у партнерстві з МХП.

Акселератор дуже допоміг, я б його порівняла з дуже крутою бізнес-школою, але тільки для стартаперів. І там вони дуже прочищали мізки, розповідали, як робити технологічний бізнес, як робити продажі, на чому фокусуватися. І я дуже щаслива, що у мене була можливість повчитися у найкращих,

– поділилась представник компанії "Khmarka", переможець MHP accelerator 2.0 Катарина Коварська.

"Акселератор важливий для розвитку підприємництва в Україні. Акселератор – це можливість потестувати своє рішення, свої ідеї. Але не в теорії, а на конкретній, великій корпорації, такій як МХП", – зазначив голова правління Radar Tech, керуючий партнер UNIT.city Максим Бахматов.

Два минулорічні переможці MHP accelerator вже успішно реалізували свій бізнес-проекти у співпраці з МХП.