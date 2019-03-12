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      В Киеве открылась выставка "Закаленный Франковый сокол"

      Новая тема 24 Читати новину українською

      Личные документы, вещи, фотографии и рисунки. К 130-му дню рождения сына Ивана Франка – Тараса – в музее квартире знаменитой семьи, открылась выставка "Закаленный Франковый сокол".

      "Это оригинальные вещи, эксклюзивные, которых нигде нет и не существует. Оригинал свидетельства о крещении Тараса Франко 1893 года. Это святой документ в семье Франко", – рассказал директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус.

      Политик Валентин Наливайченко семью Франков считает золотым фондом украинской нации.

      "Те работы, которые выдавал отец, продолжил сын Тарас, их настолько боялась на то время НКВД-истская, КГБ-истская советская власть, что изолировала и высылала из страны, а главное – запрещала нам с вами, украинцам, развиваться, читать, становиться образованными. Я очень хочу, чтобы весь мир, а главное – украинская власть после выборов изменилась и стала украинской", – сказал кандидат в президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Политик отметил, чтобы у власти остались только патриоты, выборы должны пройти честно и прозрачно.

      "Сегодня состоялась встреча с руководителем международной сети наблюдения ENEMO с господином Вуйовичем. Мы договорились об объединении усилий по наблюдению за законностью избирательной кампании. Как кандидат я предложил, чтобы во время голосования представители наших избирательных комиссий сотрудничали с международными наблюдателями напрямую, непосредственно наблюдая, контролируя законность избирательного процесса", – отметил кандидат в президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Экспозицию личных вещей Тараса Франко можно будет увидеть до 20 марта.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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