У Києві відкрилася виставка "Загартований Франковий сокіл"

Особисті документи, речі, світлини та малюнки. До 130-го дня народження сина Івана Франка – Тараса, у музеї квартирі знаменитої родини, відкрилася виставка "Загартований Франковий сокіл".

"Це оригінальні речі, ексклюзивні, яких ніде немає і не існує. Оригінал свідоцтва про хрещення Тараса Франка 1893 року. Це є найсвятіший документ в родині Франка", – розповів директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

Політик Валентин Наливайченко родину Франків вважає золотим фондом української нації.

"Ті роботи, які видавав батько, продовжив син Тарас, їх настільки боялася на той час НКВД-ійська, КГБ-ійська радянська влада, що ізольовувала і висилала з країни, а головне – забороняла нам з вами, українцям, розвиватися, читати, ставати освіченими. Я дуже хочу, щоб весь світ, а головне – українська влада після виборів змінилася і стала українською", – сказав кандидат у президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Політик зауважив, аби у владі залишилися лише патріоти, вибори мають пройти чесно і прозоро.

"Сьогодні відбулась зустріч з керівником міжнародної мережі спостереження ENEMO з паном Вуйовичем. Ми домовились про об'єднання зусиль спостереження за законністю виборчої кампанії. Як кандидат я запропонував, аби під час голосування представники наших виборчих комісій співпрацювали з міжнародними спостерігачами напряму, безпосередньо спостерігаючи, контролюючи законність виборчого процесу", – зазначив кандидат у президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Експозицію особистих речей Тараса Франка можна буде побачити до 20 березня.