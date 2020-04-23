12:08
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве открылся первый в Украине Детский сад онлайн

      - Читати новину українською

      В столице начал работу первый в Украине онлайн садик, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Этот проект внедрен в рамках Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

      "Саме для наймолодших киян запрацював Дитячий садок онлайн на платформі Освітнього Хабу міста Києва, в той же час ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину використовуючи всі свої можливості і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинились сам на сам з подібними проблемами", – повідомив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

      Відтепер, під час карантину, щодня, з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці.Для зручності, розклад занять буде незмінний на всі дні:

      10.00 – Казка-йога;

      11.00 – Англійська для дітей;

      12.00 – Розвиваючі заняття.

      Всі заняття також вільно доступні у запису на постійній основі.

      "Даний проєкт вже викликав великий інтерес, як серед батьків, так і серед українських селебріті, – підкреслила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав. – Наразі, в рамках Дитячого садочку онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність – головне, щоб це було щиро та від душі".

      Більше інформації про Дитячий садок онлайн можна дізнатись на Віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

      Посилання на прес-конференцію щодо результатів роботи платформи, а також, щодо старту роботи послуги "дитячий садок онлайн".

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Образование Образование в Украине Дистанционное обучение
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 Коронавирус с нами на годы
      Іван Примаченко
      сегодня , 11:25 Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"
      Надія Біленко