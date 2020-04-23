В Киеве открылся первый в Украине Детский сад онлайн

В столице начал работу первый в Украине онлайн садик, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Этот проект внедрен в рамках Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

"Саме для наймолодших киян запрацював Дитячий садок онлайн на платформі Освітнього Хабу міста Києва, в той же час ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину використовуючи всі свої можливості і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинились сам на сам з подібними проблемами", – повідомив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

Відтепер, під час карантину, щодня, з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці.Для зручності, розклад занять буде незмінний на всі дні:

10.00 – Казка-йога;

11.00 – Англійська для дітей;

12.00 – Розвиваючі заняття.

Всі заняття також вільно доступні у запису на постійній основі.

"Даний проєкт вже викликав великий інтерес, як серед батьків, так і серед українських селебріті, – підкреслила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав. – Наразі, в рамках Дитячого садочку онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність – головне, щоб це було щиро та від душі".

Більше інформації про Дитячий садок онлайн можна дізнатись на Віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

Посилання на прес-конференцію щодо результатів роботи платформи, а також, щодо старту роботи послуги "дитячий садок онлайн".