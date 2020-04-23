В Києві запрацював перший в Україні Дитячий садок онлайн
В столиці розпочав роботу перший в Україні онлайн садочок, розрахований на діточок віком 4-6 років. Цей проєкт запроваджено в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.
"Саме для наймолодших киян запрацював Дитячий садок онлайн на платформі Освітнього Хабу міста Києва, в той же час ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину використовуючи всі свої можливості і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинились сам на сам з подібними проблемами", – повідомив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.
Відтепер, під час карантину, щодня, з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці.Для зручності, розклад занять буде незмінний на всі дні:
10.00 – Казка-йога;
11.00 – Англійська для дітей;
12.00 – Розвиваючі заняття.
Всі заняття також вільно доступні у запису на постійній основі.
"Даний проєкт вже викликав великий інтерес, як серед батьків, так і серед українських селебріті – підкреслила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав – наразі, в рамках Дитячого садочку онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність – головне, щоб це було щиро та від душі".
Більше інформації про Дитячий садок онлайн можна дізнатись на Віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.
Посилання на прес-конференцію щодо результатів роботи платформи, а також, щодо старту роботи послуги "дитячий садок онлайн".
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