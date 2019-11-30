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      В Киеве отметили самых добросовестных налогоплательщиков: компания "Киевстар" одержала победу

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      В рейтинг за 2018 год попали 53 предприятия со всей Украины. Они стали образцовыми по налоговой дисциплине, размеру заработной платы и количеству трудоустроенных людей.

      Квалифицированная комиссия выбрала лучших в 12 номинациях: от представителей агробизнеса и промышленности до культурной сферы.

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      Победителем рейтинга с лучшим результатом среди крупных предприятий в области информации и телекоммуникаций уже десятый год подряд становится компания "Киевстар".

      За 2018 год компания "Киевстар" перечислила в государственный бюджет налогов, сборов и других платежей на сумму более 10 млрд гривен. Более 4 млрд мы заплатили за лицензии, развитие новых технологий. В то же время были увеличены объемы инвестиций. Еще более 3 миллиардов мы потратили на строительство сети 4G,
      – отметил главный бухгалтер "Киевстар" Елена Ксенич.

      Сейчас мобильная связь четвертого поколения от "Киевстар2 работает почти 8 тысячах населенных пунктах, 90% которых расположены в сельской местности. Кроме того, Киевстар ежегодно реализует благотворительные проекты для помощи местным общинам.


      Карта покрытия 4G от "Киевстар"

      Президент "Ассоциации налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе подчеркнул, что для них очень важно уважать тех, кто честно и прозрачно работает в бизнесе. По словам организаторов, их целью было повысить авторитет добросовестных налогоплательщиков, ведь деньги из отчислений идут на развитие общества и страны.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Налоги Бюджет Строительство Деньги Бизнес
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