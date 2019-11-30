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      У Києві відзначили найсумлінніших платників податків: компанія "Київстар" здобула перемогу

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      До рейтингу за 2018 рік потрапили 53 підприємства з усієї України. Вони стали зразковими з податкової дисципліни, розміру заробітної плати та кількості працевлаштованих людей.

      Кваліфікована комісія обрала кращих у 12 номінаціях: від представників агробізнесу і промисловості до культурної сфери.

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      Переможцем рейтингу з найкращим результатом серед великих підприємств у галузі інформації та телекомунікацій вже десятий рік поспіль стає компанія "Київстар".

      За 2018 рік компанія "Київстар" перерахувала до державного бюджету податків, зборів та інших платежів на суму понад 10 мільярдів гривень. Більше як 4 мільярди ми заплатили за ліцензії, розвиток нових технологій. Водночас було збільшено об'єми інвестицій. Ще понад 3 мільярди ми витратили на будівництво мережі 4G,
      – зазначив головна бухгалтерка "Київстар" Олена Ксенич.

      Наразі мобільний зв'язок четвертого покоління від "Київстар" працює у майже 8 тисячах населених пунктах, 90% яких розташовані у сільській місцевості. Окрім того, Київстар щороку реалізує благодійні проєкти для допомоги місцевим громадам.


      Карта покриття 4G від "Київстар"

      Президент "Асоціації платників податків України" Грігол Катамадзе наголосив, що для них дуже важливо шанувати тих, хто чесно і прозоро працює у бізнесі. За словами організаторів, їхньою метою було підвищити авторитет сумлінних платників податків, адже гроші з відрахувань ідуть на розвиток суспільства та країни.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Бізнес Гроші Будівництво Бюджет Податки
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