В Киеве пассажиры оттащили автомобиль, припаркованный на трамвайных путях: видео
В Киеве недобросовестный водитель решил припарковаться прямо на трамвайных путях. Такая дерзость вывела из себя пассажиров общественного транспорта.
На видео, которое опубликовали в сети, видно, что припаркованный автомобиль остановил движение столичного трамвая номер 14.
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Возмущенные пассажиры вышли из вагона и просто оттащили автомобиль нарушителя на проезжую часть. Патрульных на место инцидента вызвать не стали.
Смотрите видео, как пассажиры оттащили автомобиль горе-водителя в Киеве:
К слову, такой случай в столице Украины не первый. К примеру, в январе на улице Дмитриевской два водителя припарковали свои машины таким образом, что заблокировали движение трамвая. Разъяренные пассажиры также решили разобраться с ситуацией самостоятельно.