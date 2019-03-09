В Киеве пассажиры оттащили автомобиль, припаркованный на трамвайных путях: видео

В Киеве недобросовестный водитель решил припарковаться прямо на трамвайных путях. Такая дерзость вывела из себя пассажиров общественного транспорта.

На видео, которое опубликовали в сети, видно, что припаркованный автомобиль остановил движение столичного трамвая номер 14.

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Возмущенные пассажиры вышли из вагона и просто оттащили автомобиль нарушителя на проезжую часть. Патрульных на место инцидента вызвать не стали.

Смотрите видео, как пассажиры оттащили автомобиль горе-водителя в Киеве:

К слову, такой случай в столице Украины не первый. К примеру, в январе на улице Дмитриевской два водителя припарковали свои машины таким образом, что заблокировали движение трамвая. Разъяренные пассажиры также решили разобраться с ситуацией самостоятельно.