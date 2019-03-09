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      В Киеве пассажиры оттащили автомобиль, припаркованный на трамвайных путях: видео

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      В Киеве пассажиры оттащили автомобиль, припаркованный на трамвайных путях
      В Киеве пассажиры оттащили автомобиль, припаркованный на трамвайных путях / Скриншот из видео

      В Киеве недобросовестный водитель решил припарковаться прямо на трамвайных путях. Такая дерзость вывела из себя пассажиров общественного транспорта.

      На видео, которое опубликовали в сети, видно, что припаркованный автомобиль остановил движение столичного трамвая номер 14.

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      Возмущенные пассажиры вышли из вагона и просто оттащили автомобиль нарушителя на проезжую часть. Патрульных на место инцидента вызвать не стали.

      Смотрите видео, как пассажиры оттащили автомобиль горе-водителя в Киеве:

      К слову, такой случай в столице Украины не первый. К примеру, в январе на улице Дмитриевской два водителя припарковали свои машины таким образом, что заблокировали движение трамвая. Разъяренные пассажиры также решили разобраться с ситуацией самостоятельно.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Курьезные новости Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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