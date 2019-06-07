В Киеве пьяный парень врезался в фонарный столб: фото, видео

Ночью, 7 июня, в Киеве по адресу Радужная, 13 В, произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в столб. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, юноша отделался испугом.

Отец и владелец авто рассказал, что сын взял его авто без разрешения. Авария произошла около полуночи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Следствие предполагает, что парень мог быть пьян и в таком состоянии сесть за руль. Не справившись с управлением, он влетел на скорости в фонарный столб.

Что с автомобилем

В Mercedes полностью смята передняя часть от удара. На месте работал наряд патрульной полиции. Точные причины и детали ДТП устанавливают правоохранители.

Смотрите видео с места инцидента: