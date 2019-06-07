12:18
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Києві п'яний хлопець врізався у ліхтарний стовп: фото, відео

      193 Читать новость на русском
      У Києві п'яний хлопець врізався у ліхтарний стовп
      У Києві п'яний хлопець врізався у ліхтарний стовп / Інформатор

      Вночі, 7 червня, у Києві за адресою Райдужна 13 В, сталась ДТП. Водій автомобілю Mercedes не впорався з керуванням та влетів у стовп. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, юнак відбувся переляком.

      Батько та власник авто розповів, що син взяв його авто без дозволу. Аварія сталася близько півночі. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

      Читайте також: Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо

      Слідство припускає, що хлопець міг бути напідпитку та в такому стані сісти за кермо. Не впоравшись з керуванням, він влетів на швидкості в ліхтарний стовп.

      Що з автомобілем

      У Mercedes повністю зім'ята передня частина від удару. На місці працював наряд патрульної поліції. Точні причини та деталі ДТП встановлюють правоохоронці.

      Дивітся відео з місця інциденту:

       

      blog_ava
      Головні новини 6 червня: скандал довкола тиші на Донбасі, вирок вбивцям Гандзюк
      сьогодні
      3227
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сьогодні , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 899
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сьогодні , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1167
      Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії
      сьогодні , 00:59 Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії
      Анна Калюжна 745
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 червня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2703
      Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      6 червня , 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      1712
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук