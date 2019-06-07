У Києві п'яний хлопець врізався у ліхтарний стовп: фото, відео
Вночі, 7 червня, у Києві за адресою Райдужна 13 В, сталась ДТП. Водій автомобілю Mercedes не впорався з керуванням та влетів у стовп. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, юнак відбувся переляком.
Батько та власник авто розповів, що син взяв його авто без дозволу. Аварія сталася близько півночі. Про це повідомляє Інформатор з місця події.
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Слідство припускає, що хлопець міг бути напідпитку та в такому стані сісти за кермо. Не впоравшись з керуванням, він влетів на швидкості в ліхтарний стовп.
Що з автомобілем
У Mercedes повністю зім'ята передня частина від удару. На місці працював наряд патрульної поліції. Точні причини та деталі ДТП встановлюють правоохоронці.
Дивітся відео з місця інциденту: