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      В Киеве пьяный заместитель председателя райадминистрации протаранил авто, пострадала патрульная

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      ДТП в Киеве
      ДТП в Киеве / KyivPolice

      Мужчина, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в автомобиль, ранив при этом сотрудницу полиции, которая проводила оформления ДТП.

      Полиция Киева на своей странице в Facebook сообщила о том, что в 20:36 получила информацию об аварии на Южном мосту с участием двух машин Шкоды и Ниссана, во время которой никто не пострадал.

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      Что случилось? На место инцидента выехал экипаж для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия. Полицейские припарковали служебную машину впереди Ниссана. При составлении протокола сотрудница полиции стояла между служебным авто и Нисаном. При этом за Ниссаном стояло еще одно авто, второй участник ДТП – Шкода. В этот момент водитель автомобиля БМВ протаранил Шкоду, которая ударила Ниссан вследствие чего патрульную зажало между двумя автомобилями.

      Что с патрульной? В результате инцидента она получила травму ноги. Кроме этого, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Шкоды. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

      Известно кто совершил ДТП? Да. За рулем БМВ находился заместитель главы районной государственной администрации Киева. В полиции заявили, что мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

      На месте ДТП были проведены первоочередные следственные действия. Вопрос о правовой квалификации события определяется.

      Смотрите видео: авария в Киеве с потерпевшей патрульной

       

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      Теги: Полиция Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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