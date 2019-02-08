В Киеве пьяный заместитель председателя райадминистрации протаранил авто, пострадала патрульная

Мужчина, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в автомобиль, ранив при этом сотрудницу полиции, которая проводила оформления ДТП.

Полиция Киева на своей странице в Facebook сообщила о том, что в 20:36 получила информацию об аварии на Южном мосту с участием двух машин Шкоды и Ниссана, во время которой никто не пострадал.

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Что случилось? На место инцидента выехал экипаж для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия. Полицейские припарковали служебную машину впереди Ниссана. При составлении протокола сотрудница полиции стояла между служебным авто и Нисаном. При этом за Ниссаном стояло еще одно авто, второй участник ДТП – Шкода. В этот момент водитель автомобиля БМВ протаранил Шкоду, которая ударила Ниссан вследствие чего патрульную зажало между двумя автомобилями.

Что с патрульной? В результате инцидента она получила травму ноги. Кроме этого, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Шкоды. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

Известно кто совершил ДТП? Да. За рулем БМВ находился заместитель главы районной государственной администрации Киева. В полиции заявили, что мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП были проведены первоочередные следственные действия. Вопрос о правовой квалификации события определяется.

Смотрите видео: авария в Киеве с потерпевшей патрульной