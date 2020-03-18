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      В Киеве по маршрутам остановленного метро пустят автобусы

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      Из-за карантина в Киеве 17 марта закрыли метро. Оно не будет работать, как минимум, до 3 апреля. Превентивные меры введены, чтобы не допустить распространения и вспышки коронавируса Covid-19 в украинской столице. Однако, существует проблема с проездом людей на места работы и домой. Следовательно, в КГГА решили разработать маршруты, которые могли бы воспроизвести направления закрытых веток метро.

      Государственные и частные перевозчики, работающие на территории Киева, обязаны обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метро во время его приостановления. Такое решение приняли на заседании КГГА. Об этом говорится в соответствующем протоколе постоянной комиссии Киевской горгосадминистрации.

      Главное В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно

      Государственные и частные компании должны оптимизировать работу городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов подземного электротранспорта,
      – говорится в документе.

      Срок действия такой замены – с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.

      Заметим, что метро в Киеве работало до 23:00 17 марта. В мэрии столицы называют решение правительства о закрытии метро "неприятным", там надеялись, что будут введены только определенные ограничения для людей, находящихся в метро. К примеру, впускать в вагон будут не более 20 человек. Однако в Кабмине настояли именно на закрытии метро.

      Карантин в Украине : основное 

      • Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
      • Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
      • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах – по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекратило работу.
      • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

      коронавирус карантин ограничения в Украине
      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Карантин в Украине: ситуация на улицах Киева, Львова, Одессы – фото, видео
      17 марта
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 КГГА Транспорт Метро Новости Киева
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