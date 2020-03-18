В Киеве по маршрутам остановленного метро пустят автобусы

Из-за карантина в Киеве 17 марта закрыли метро. Оно не будет работать, как минимум, до 3 апреля. Превентивные меры введены, чтобы не допустить распространения и вспышки коронавируса Covid-19 в украинской столице. Однако, существует проблема с проездом людей на места работы и домой. Следовательно, в КГГА решили разработать маршруты, которые могли бы воспроизвести направления закрытых веток метро.

Государственные и частные перевозчики, работающие на территории Киева, обязаны обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метро во время его приостановления. Такое решение приняли на заседании КГГА. Об этом говорится в соответствующем протоколе постоянной комиссии Киевской горгосадминистрации.

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Государственные и частные компании должны оптимизировать работу городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов подземного электротранспорта,

– говорится в документе.

Срок действия такой замены – с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.

Заметим, что метро в Киеве работало до 23:00 17 марта. В мэрии столицы называют решение правительства о закрытии метро "неприятным", там надеялись, что будут введены только определенные ограничения для людей, находящихся в метро. К примеру, впускать в вагон будут не более 20 человек. Однако в Кабмине настояли именно на закрытии метро.

Карантин в Украине : основное

Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.

В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах – по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекратило работу.

Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.