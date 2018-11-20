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      В Киеве под Радой "евробляхеры" устроили акцию

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      В Киеве под Верховной Радой Украины устроили митинг владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Они перекрыли проезд по Грушевского.

      Сейчас на митинге около 300 человек. Автомобили участников акции перекрыли проезд по улице Грушевского.

      Читайте также: "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения

      Протестующие требуют от народных депутатов отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из Европейского союза. Согласно принятым законам, чем старше автомобиль, тем больше таможенная ставка.

      Кроме того на митинге есть сожженный автомобиль лидера движения "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича.

      євро бляхи протести закон машини на іноземній реєсрації

      Сожженный автомобиль лидера движения "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича / источник: Громадське

      Напомним, что Верховная Рада все же смогла принять хоть какое-то решение по автомобилям и проголосовала за законопроект, которым отменены препятствия для импорта более старых авто и существенно снизила импортные акцизы. Этот закон называют "законом о "евробляхах", которых в последнее время стало сотни тысяч, если не миллионы.

      закон про єврономера

      Новая ставка акцизного налога на "евробляхи"

      Что предусматривает закон про "евробляхи": смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Авто Законодательство Верховная Рада протесты Новости Киева Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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