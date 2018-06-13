В Киеве покажут документальный фильм, чтобы собрать деньги для семей украинских политзаключенных

Благотворительный показ документального фильма "Этапом через пол-Земли: История заключения Сенцова и Кольченко" состоится 13 июня в 19:00 в киевском кинотеатре "Октябрь".

Мы стремимся привлечь максимум внимания к этому, поэтому организуем благотворительный показ для сбора средств в помощь семьям украинских политзаключенных,

– говорят организаторы.

Почти 3 года Олег Сенцов и Александр Кольченко отбывают наказание в российских колониях строгого режима – в Лабытнанги и Челябинске.

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В марте создатели фильма побывали в ключевых городах пути их этапа. Они узнали, в каких условиях их содержат и какие люди занимаются их судьбами. Документалисты побывали там, куда так и не допустили украинских консулов, куда и сейчас сложно добраться адвокатам. Об увиденном и сняли фильм.

Напомним, Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанги. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождение всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.