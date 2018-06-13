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У Києві покажуть документальний фільм, щоб зібрати гроші для сімей українських політв'язнів

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Олег Сенцов голодує 31-й день
Олег Сенцов голодує 31-й день / 24 канал

Благодійний показ документального фільму "Етапом через пів-Землі: Історія ув'язнення Сенцова і Кольченка" відбудеться 13 червня о 19:00 у київському кінотеатрі "Жовтень".

Ми прагнемо привернути якомога більшу увагу до цього, тож організовуємо благодійний показ для збору коштів на допомогу сім'ям українських політв'язнів,
 говорять організатори.

Майже 3 роки Олег Сенцов і Олександр Кольченко відбувають покарання в російських колоніях суворого режиму — у Лабитнангі та Челябінську.

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У березні творці фільму побували в ключових містах на шляху їхнього етапу. Вони дізналися, в яких умовах їх утримують та які люди опікуються їхніми долями. Документалісти побували там, куди так і не допустили українських консулів, куди і нині складно дістатися адвокатам. Про побачене і зняли фільм.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.

Теги: Олег Сенцов Новини України Українці в полоні РФ Новини культури Кіно
Джерело: 24 канал
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