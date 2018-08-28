В Киеве покажут документальный фильм к годовщине Иловайской трагедии

29 августа в 18:30 в столичном кинотеатре "Кинопанорама" покажут украинскую документальную ленту "Война химер", посвященную годовщине Иловайской трагедии.

"Это личная история о войне, любви и смерти, снята ее непосредственными участниками", – говорится в анонсе.

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Фильм сняли украинские режиссеры Анастасия и Мария Старожицкие.

Пока мы создавали этот фильм, фильм создавал нас. Поэтому в определенное время пришлось стать его персонажами и появиться в нем. "Война химер" — это опыт нашей жизни последних трех лет. То, чем мы дышали, чему радовались, что раздражало, из-за чего грустили. Такие отрывки жизни, соединены в лоскутное одеяло, пэчворк, именно так мы и признаем жанр нашей ленты,

— сказала Анастасия Старожицкая.

Трейлер фильма "Война химер" – смотрите видео:

Премьера ленты состоялась 25 марта 2017-го на фестивале документального кино по правам человека "Docudays UA".

В июле 2017-го фильм принимал участие в конкурсной программе европейских документальных фильмов на 8-м Одесском международном кинофестивале. Получил Гран-при Ровенского международного кинофестиваля-2017. В марте 2018-го лента вошла в шорт-лист главной национальной кинопремии "Золотая юла".

Вход свободный для участников боевых действий.