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      Такси влетело в троллейбус и остановку в Киеве: есть погибший и пострадавшие – видео, фото

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      В Киеве такси протаранило троллейбус и въехало в остановку: 1 погибший, 2 человека пострадали

      В Киеве на бульваре Перова произошло смертельное ДТП. Здесь сначала такси протаранило троллейбус, а потом влетело в остановку общественного транспорта. В этот момент на остановке находились люди. В результате водитель такси погиб и еще один человек, находившийся на остановке пострадал.

      Об инциденте написал журналист Влад Антонов. Также он опубликовал видео с места.

      Обратите внимание! Смертельное ДТП в Днепре: есть погибшие – фото, видео

      По его словам удары от столкновений были настолько сильными, что тело водителя извлекать из покореженной машины пришлось спасателям с помощью гидравлического инструмента.

      Кроме сотрудников ГСЧС, на месте также работают полицейские и медики.

      В ГСЧС уже подтвердили факт ДТП. В ведомстве уточнили, что пострадал также пассажир такси. Его, как и другого потерпевшего, передали медикам для госпитализации.


      Инцидент произошел примерно в 6:40 на бульваре Перова, 25 в Днепровском районе Киева. Погибший водитель ехал на Renault Logan. Расследованием инцидента будут заниматься правоохранители.
       

      Место столкновения такси с троллейбусом и остановкой в Киеве: карта

      Похожий инцидент недавно произошел во Львове, правда здесь обошлось без жертв. Здесь автомобиль BMW наехал на пешехода и въехал в остановку общественного транспорта, где находились 10 человек. В результате пострадала только женщина, на которую наехала машина. Ее госпитализировали.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП
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