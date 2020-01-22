Такси влетело в троллейбус и остановку в Киеве: есть погибший и пострадавшие – видео, фото

В Киеве на бульваре Перова произошло смертельное ДТП. Здесь сначала такси протаранило троллейбус, а потом влетело в остановку общественного транспорта. В этот момент на остановке находились люди. В результате водитель такси погиб и еще один человек, находившийся на остановке пострадал.

Об инциденте написал журналист Влад Антонов. Также он опубликовал видео с места.

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По его словам удары от столкновений были настолько сильными, что тело водителя извлекать из покореженной машины пришлось спасателям с помощью гидравлического инструмента.

Кроме сотрудников ГСЧС, на месте также работают полицейские и медики.

В ГСЧС уже подтвердили факт ДТП. В ведомстве уточнили, что пострадал также пассажир такси. Его, как и другого потерпевшего, передали медикам для госпитализации.



Инцидент произошел примерно в 6:40 на бульваре Перова, 25 в Днепровском районе Киева. Погибший водитель ехал на Renault Logan. Расследованием инцидента будут заниматься правоохранители.



Место столкновения такси с троллейбусом и остановкой в Киеве: карта

Похожий инцидент недавно произошел во Львове, правда здесь обошлось без жертв. Здесь автомобиль BMW наехал на пешехода и въехал в остановку общественного транспорта, где находились 10 человек. В результате пострадала только женщина, на которую наехала машина. Ее госпитализировали.