В Киеве произошло жуткое ДТП, авто вылетело с дороги: фото, видео
В Киеве около 22:00 возле ТРЦ Dream Town 2 произошла авария, в результате чего один из водителей вылетел с дороги.
Об этом передает "Информатор".
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Два авто – Mazda и Mitsubishi – ехали по Оболонскому проспекту в сторону метро "Минская". По данным свидетелей, Outlander подрезал легковушку и авто вылетело с дороги.
Mazda протаранила ограждение по тротуару, после чего она врезалась в припаркованную Toyota Rav 4. В авто было девушка с ребенком. Mitsubishi остановился лишь через несколько десятков метров. У него вывернулось колесо.
По данным свидетелей, пока нет пострадавших. На месте работали правоохранителей, но они отказались комментировать ситуацию.
К слову, около 12 часов 23 марта на улице Юрия Кононeнко в Харькове случилась масштабная авария.
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