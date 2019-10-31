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      В Киеве пройдет выставка бизнес-достижений восточной Украины

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      В Киеве пройдет выставка бизнес-достижений восточной Украины

      8-9 ноября в Украинском доме в Киеве состоится ежегодная бизнес-выставка "Восток-Экспо – 2019".

      Это открытая платформа для налаживания контактов между предпринимателями, бизнес-экспертами и представителями международных организаций. В рамках мероприятия можно будет принять участие в деловых переговорах, посетить панельные дискуссии, презентации, тренинги на тему предпринимательства, экспорта, инвестиций и межрегионального экономического сотрудничества.

      Особое внимание выставки – предпринимателям восточной Украины. Центральным событием станет презентация продукции и услуг от почти 200 представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донетчины, Луганщины и Азовского побережья Запорожья: от домашних вкусностей и текстиля до химической промышленности и производства керамики.

      Проект реализуется в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира. Такой выставкой организаторы стремятся содействовать развитию предпринимательства среди пострадавшего от конфликта населения на востоке Украины.

      Мы хотим открыть новые возможности партнерства и сотрудничества для украинских предпринимателей. Одной из задач выставки является укрепление связей между предприятиями Донецкой, Луганской, Запорожской областей с остальной украиной, ЕС и всем миром. Мы стремимся поощрить людей открывать бизнес, создавать новые рабочие места и помогать своим общинам развиваться,
      – говорит Владимир Лященко, руководитель направления "Экономическое восстановление и обновление важной инфраструктуры" Программы ООН с восстановления и развития мира.

      Гости нынешнего "Восток-Экспо" узнают об истории успеха предпринимателей, инновационных технологиях, развитии бизнес-инфраструктуры и возможностях для расширения рынка в отраслях пищевой промышленности, текстиля, керамики, туризма и других. Это также образовательная площадка для обмена информацией о текущих программах, услугах и ресурсах для предпринимателей с востока Украины.

      В 2017-2018 годах мероприятие проходило в Краматорске, Северодонецке, Киеве и Львове. Выставки посетили более 6 500 человек, 190 компаний местных производителей представили свою продукцию, 70% участников установили новые деловые отношения с партнерами.

      "Восток-Экспо – 2019" проводится при финансовой поддержке Европейского Союза, правительств Польши и Японии. Партнерами проекта являются Донецкая, Луганская, Запорожская областные государственные администрации и Торгово-промышленная палата Украины.

      Вход свободный. Детали по ссылке.

      Справка

      С 2015 года в рамках Программы ООН по восстановлению и строительству мира по всей Украине было создано или поддержано развитие почти 650 предприятий, прежде всего в Донецкой и Луганской областях. В результате, были созданы почти 3 300 новых рабочих мест. Кроме того, почти 6 600 человек получили помощь в виде бесплатных тренингов, консультаций и участия в промышленных выставках.

      Программу ООН по восстановлению и строительству мира реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Программу поддерживают одиннадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции, Великобритании и Японии.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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