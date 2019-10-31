10:20
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, 30 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      У Києві пройде виставка бізнес-досягнень східної України

      28 Читать новость на русском
      У Києві пройде виставка бізнес-досягнень східної України

      8-9 листопада в Українському домі у Києві відбудеться щорічна бізнес-виставка "Схід-Експо – 2019".

      Це відкрита платформа для налагодження контактів між підприємцями, бізнес-експертами та представниками міжнародних організацій. У межах заходу можна буде взяти участь у ділових переговорах, відвідати панельні дискусії, презентації, тренінги на тему підприємництва, експорту, інвестицій та міжрегіонального економічного співробітництва.

      Особлива увага виставки – підприємцям східної України. Центральною подією стане презентація продукції та послуг від майже 200 представників мікро-, малого та середнього бізнесу Донеччини, Луганщини та Азовського узбережжя Запоріжчини: від домашніх смаколиків та текстилю до хімічної промисловості та виробництва кераміки.

      Проєкт реалізується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Такою виставкою організатори прагнуть сприяти розвитку підприємництва серед постраждалого від конфлікту населення на сході України.

      Ми хочемо відкрити нові можливості партнерства та співпраці для українських підприємців. Одним із завдань виставки є зміцнення зв’язків між підприємствами Донецької, Луганської, Запорізької областей із рештою України, ЄС та усім світом. Ми прагнемо заохотити людей відкривати бізнеси, створювати нові робочі місця та допомагати своїм громадам розвиватися,
      – каже Володимир Лященко, керівник напряму "Економічне відновлення та відбудова важливої інфраструктури" Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

      Гості цьогорічного "Схід-Експо" дізнаються про історії успіху підприємців, інноваційні технології, розвиток бізнес-інфраструктури та можливості для розширення ринку в галузях харчової промисловості, текстилю, кераміки, туризму та інших. Це також освітній майданчик для обміну інформацією про поточні програми, послуги та ресурси для підприємців зі сходу України.

      У 2017-2018 роках захід проходив у Краматорську, Сіверськодонецьку, Києві та Львові. Виставки відвідали понад 6 500 людей, 190 компаній місцевих виробників презентували свою продукцію, 70% учасників встановили нові ділові відносини з партнерами.

      "Схід-Експо – 2019" проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі та Японії. Партнерами проєкту є Донецька, Луганська, Запорізька обласні державні адміністрації та Торгово-промислова палата України.

      Вхід вільний. Деталі за посиланням.

      Довідка

      З 2015 року в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру по всій Україні було створено або підтримано розвиток майже 650 підприємств, передусім в Донецькій і Луганській областях. В результаті, було створено майже 3 300 нових робочих місць. Окрім того, майже 6 600 людей отримали допомогу у вигляді безкоштовних тренінгів, консультацій та участі у промислових виставках.

      Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Великої Британії та Японії.

      blog_ava
      Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      7325
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сьогодні , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 1510
      Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      сьогодні , 08:01 Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      Лія Бонавська 2249
      Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      сьогодні , 07:03 Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      Ірина Поліщук 783
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сьогодні , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 1442
      "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео
      30 жовтня , 22:05 "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео
      Михайло Гема 3090
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук