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      В Киеве планируют ввести новые тарифы проездных: изменится ли цена

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      В Киеве планируют ввести суточные и месячные проездные билеты / openkyiv.info

      С 1 апреля изменится стоимость проездных билетов. Также планируют вместо раздельных месячных проездных ввести единые. Они будут иметь как ограниченное, так и неограниченное количество поездок.

      Соответствующий проект распоряжения появился в КГГА. Согласно ему, появятся проездные на 24 часа, 48 часов и 72 часа. Они будут стоить 100, 150 и 200 гривен соответственно.

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      Главное нововведение – изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.

      Стоимость билетов с ограничением количества поездок

      Билеты будут делиться по видам транспорта (два, три и четыре), на которые они будут распространяться, а также по количеству поездок (46 или 62).


      Стоимость проездного на два вида транспорта / Фото: Киевпастранс


      Стоимость проездного на три и четыре вида транспорта / Фото: Киевпастранс

      Важно! Льготных тарифов на проездные с ограничением количества поездок нет.

      Стоимость билетов без ограничения количества поездок

      Стоимость проездного без ограничения количества поездок будет немного дороже и также будет зависеть от вида транспорта.


      Стоимость проездного без ограничения количества поездок на один вид транспорта / Фото: Киевпастранс​


      Стоимость проездного на два вида транспорта / Фото: Киевпастранс


      Стоимость проездного на три и четыре вида транспорта / Фото: Киевпастранс

      О других изменениях

      • Стоимость тарифов на поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется неизменной – 8 гривен.
      • Зеленые карточки, судя с 1 апреля перестанут пополнять. Однако те проездные, которые купили до 31 марта, можно будет использовать еще год – до 31 марта 2021 года.
      • Стоимость проезда будет колебаться от 6,50 гривны до 8 гривен в зависимости от количества купленных поездок

      Сколько сейчас стоят проездные билеты в Киеве?Сейчас стоимость проездного билета на месяц в наземном транспорте столицы без ограничения количества поездок стоит 390 гривен, в метро – 610 гривен, на два вида транспорта на 46 поездок – 570 гривен, на 62 поездки – 670 гривен.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Цены Метро Транспорт Новости Киева КГГА
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