В Киеве планируют ввести новые тарифы проездных: изменится ли цена

С 1 апреля изменится стоимость проездных билетов. Также планируют вместо раздельных месячных проездных ввести единые. Они будут иметь как ограниченное, так и неограниченное количество поездок.

Соответствующий проект распоряжения появился в КГГА. Согласно ему, появятся проездные на 24 часа, 48 часов и 72 часа. Они будут стоить 100, 150 и 200 гривен соответственно.

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Главное нововведение – изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.

Стоимость билетов с ограничением количества поездок

Билеты будут делиться по видам транспорта (два, три и четыре), на которые они будут распространяться, а также по количеству поездок (46 или 62).



Стоимость проездного на два вида транспорта / Фото: Киевпастранс



Стоимость проездного на три и четыре вида транспорта / Фото: Киевпастранс

Важно! Льготных тарифов на проездные с ограничением количества поездок нет.

Стоимость билетов без ограничения количества поездок

Стоимость проездного без ограничения количества поездок будет немного дороже и также будет зависеть от вида транспорта.



Стоимость проездного без ограничения количества поездок на один вид транспорта / Фото: Киевпастранс​



Стоимость проездного на два вида транспорта / Фото: Киевпастранс



Стоимость проездного на три и четыре вида транспорта / Фото: Киевпастранс

О других изменениях

Стоимость тарифов на поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется неизменной – 8 гривен.

Зеленые карточки, судя с 1 апреля перестанут пополнять. Однако те проездные, которые купили до 31 марта, можно будет использовать еще год – до 31 марта 2021 года.

Стоимость проезда будет колебаться от 6,50 гривны до 8 гривен в зависимости от количества купленных поездок

Сколько сейчас стоят проездные билеты в Киеве?Сейчас стоимость проездного билета на месяц в наземном транспорте столицы без ограничения количества поездок стоит 390 гривен, в метро – 610 гривен, на два вида транспорта на 46 поездок – 570 гривен, на 62 поездки – 670 гривен.