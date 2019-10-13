В Киеве с помощью взрывчатки попытались ограбить банк: фото

В ночь с 12 на 13 октября неустановленные злоумышленники дерзко попытались ограбить банк в Киеве на улице Королева, 8. Полиция расследует инцидент.

Сначала в сети появилась информация, что двери банка взорвали, а затем вынесли сейф. Об этом написал "Киев Оперативный".

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Пока полиция расследует нападение. Уже известно, что на самом деле доступа к сейфу и деньгам злоумышленники не получили.



Подорванный банкомат / Фото "Киев Оперативный"

Воры взорвали банкомат "Приватбанка". Этот взрыв также повредил двери и окна помещения "А-Банка".



Разрушенные двери банка / Фото "Киев Оперативный"

Сработала сигнализация, быстро прибыла охрана. Это способствовало тому, что украсть ничего не удалось, однако и задержать злоумышленников не удалось также.

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