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      В Киеве с помощью взрывчатки попытались ограбить банк: фото

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      Ограбление банка, Киев
      Ограбление банка, Киев / https://kyivoperativ.info

      В ночь с 12 на 13 октября неустановленные злоумышленники дерзко попытались ограбить банк в Киеве на улице Королева, 8. Полиция расследует инцидент.

      Сначала в сети появилась информация, что двери банка взорвали, а затем вынесли сейф. Об этом написал "Киев Оперативный".

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      Пока полиция расследует нападение. Уже известно, что на самом деле доступа к сейфу и деньгам злоумышленники не получили.

      Банк
      Подорванный банкомат / Фото "Киев Оперативный"

      Воры взорвали банкомат "Приватбанка". Этот взрыв также повредил двери и окна помещения "А-Банка".

      Банк
      Разрушенные двери банка / Фото "Киев Оперативный"

      Сработала сигнализация, быстро прибыла охрана. Это способствовало тому, что украсть ничего не удалось, однако и задержать злоумышленников не удалось также.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Ограбления Банки Криминальные новости Новости Киева Взрыв
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