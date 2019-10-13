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      В России мужчина разбил аэропорт, потому что опоздал на рейс: видео

      18 Читати новину українською
      В московском "Шереметьево" пассажир устроил погром: причина – мужчина опоздал на самолет
      В московском "Шереметьево" пассажир устроил погром: причина – мужчина опоздал на самолет / Соцсети

      В московском аэропорту "Шереметьево" один из пассажиров устроил настоящий погром. А причина такого поведения банальна – дебошир опоздал на рейс.

      Соответствующее видео опубликовал официальный канал аэропорта "Шереметьево". Как видно из кадров, инцидент произошел 10 октября в терминале B.

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      Мужчина, имя которого не называется, опоздал на посадку, поэтому решил пройти к своему самолету без регистрации, но двери оказались заблокированными.

      В итоге он начал разносить стойку контроля и пытался разбить компьютер. Но в этот момент на место прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта. Однако хулигана это не остановило, и он продолжил бушевать.

      К счастью, охранникам все же удалось успокоить злоумышленника, правда, для этого им пришлось применить силу. Так, один из охранников перебросил хулигана через себя и задержал.

      Далее нарушителя доставили в участок полиции.

      В Москве мужчина начал крушить все в аэропорту, потому что опоздал на рейс: смотрите видео

      К слову, в начале июня пьяный россиянин, представившийся "Дмитрием из Москвы", начал странно себя вести в одном из российских самолетов – в частности, он кричал на испанском и пытался танцевать. В итоге капитан судна решил совершить экстренную посадку.

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      Александр Усик - Чазз Уизерспун: видео боя
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России Криминальные новости Москва авиация Курьезные новости
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