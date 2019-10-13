09:19
13 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      У Росії чоловік розтрощив аеропорт, бо запізнився на рейс: відео

      706 Читать новость на русском
      У московському "Шереметьєво" пасажир влаштував погром: причина – чоловік запізнився на літак
      У московському "Шереметьєво" пасажир влаштував погром: причина – чоловік запізнився на літак / Соцмережі

      У московському аеропорту "Шереметьєво" один із пасажирів влаштував справжнісінький погром. А причина такої поведінки банальна – дебошир запізнився на рейс.

      Відповідне відео опублікував офіційний канал аеропорту "Шереметьєво". Як видно з кадрів, інцидент трапився 10 жовтня у терміналі B.

      Цікаво! Пасажирка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно – відео

      Чоловік, ім’я якого не називають, запізнився на посадку, тому вирішив пройти до свого літака без реєстрації, але двері виявилися заблокованими.

      У підсумку він почав розносити стійку контролю та намагався розбити комп’ютер. Але у цей момент на місце прибули співробітники служби безпеки летовища. Однак хулігана це не зупинило, і він продовжив чинити безлад.

      На щастя охоронцям все ж вдалося заспокоїти зловмисника, щоправда для цього їм довелося застосувати силу. Так, один із охоронців перекинув хулігана через себе та затримав.

      Далі порушника доправили до відділку поліції.

      У Москві чоловік почав трощити все в аеропорту, бо запізнився на рейс: дивіться відео 

      До слова, на початку червня п’яний росіянин, який представився "Дмитром з Москви", почав дивно поводитися в одному з російських літаків – зокрема, він кричав іспанською та намагався танцювати. У підсумку капітан судна вирішив здійснити екстрену посадку.

      blog_ava
      Олександр Усик – Чазз Візерспун: онлайн-трансляція бою
      сьогодні
      6826
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини Курйозні новини авіація Москва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 жовтня: тайфун в Японії і Шуфрич ледь не "обнулився"
      сьогодні , 09:01 Головні новини 12 жовтня: тайфун в Японії і Шуфрич ледь не "обнулився"
      Ірина Кошанська 5103
      Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      Світові Медіа 474
      Олександр Усик здобув дострокову перемогу в бою проти Чазза Візерспуна
      сьогодні , 07:26 Олександр Усик здобув дострокову перемогу в бою проти Чазза Візерспуна
      Ігор Саджениця 3406
      Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      12 жовтня , 22:00 Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 742
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      12 жовтня , 21:48 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 8668
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук