У Росії чоловік розтрощив аеропорт, бо запізнився на рейс: відео

У московському аеропорту "Шереметьєво" один із пасажирів влаштував справжнісінький погром. А причина такої поведінки банальна – дебошир запізнився на рейс.

Відповідне відео опублікував офіційний канал аеропорту "Шереметьєво". Як видно з кадрів, інцидент трапився 10 жовтня у терміналі B.

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Чоловік, ім’я якого не називають, запізнився на посадку, тому вирішив пройти до свого літака без реєстрації, але двері виявилися заблокованими.

У підсумку він почав розносити стійку контролю та намагався розбити комп’ютер. Але у цей момент на місце прибули співробітники служби безпеки летовища. Однак хулігана це не зупинило, і він продовжив чинити безлад.

На щастя охоронцям все ж вдалося заспокоїти зловмисника, щоправда для цього їм довелося застосувати силу. Так, один із охоронців перекинув хулігана через себе та затримав.

Далі порушника доправили до відділку поліції.

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До слова, на початку червня п’яний росіянин, який представився "Дмитром з Москви", почав дивно поводитися в одному з російських літаків – зокрема, він кричав іспанською та намагався танцювати. У підсумку капітан судна вирішив здійснити екстрену посадку.