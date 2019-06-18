Літак здійснив екстрену посадку через поведінку п'яного росіянина: фото та відео
Пілотам літака, що здійснював рейс Барселона – Москва, довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту Варшави. Все через те, що поведінка росіянина на підпитку стала "загрозою для безпеки літака та пасажирів".
Інцидент трапився у п'ятницю, літак російського "Аерофлоту" приземлився до аеропорту "Шопен" у Варшаві, повідомили Daily Mail.
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Пасажири записали на відео поведінку чоловіка, який був пасажиром бізнес-класу. Він представився "Дмитром з Москви", кричав іспанською та намагався танцювати, заважаючи іншим пасажирам. Борт провідники намагалися заспокоїти 36-річного росіянина, але після невдалих спроб капітан судна вирішив екстрено посадити літак.
Відомо, що чоловік також чинив опір польським поліцейським, коли ті його затримували. У "Аерофлоті" заявили, що вимагатимуть у суді для порушника найсуворішого покарання, а також компенсацію.
Прес-секретар аеропорту Варшави Фредерік Шопен Пьотр Рудзкі підтвердив, що аварійну посадку "Аерофлот" здійснив через агресивного пасажира.
Він був знятий співробітниками прикордонної служби й тепер залишиться у Варшаві,
– сказав Рудзський.
Крім того, авіакомпанія внесла чоловіка до "чорного" списку та наголосила, що надалі боротиметься за те, аби у літаках було додаткове обладнання, що призначене для таких ситуацій. Зокрема пластикові наручники.
П'яний росіянин здійснив дебош у літаку
Інші пасажири вкрай негативно сприйняли інцидент. Наприклад, діти, що сиділи недалеко від місця пригоди злякалися. А жінка, що була пасажиркою того рейсу сказала, що п'яний чоловік зіпсував її плани.
Я запізнилась на сполучний рейс і не встигла на наступний літак. Я мала б зустрітися зі своєю сім'єю, яку не бачу місяцями, але мої плани зіпсував цей чоловік,
– наголосила пасажирка.
До слова, чоловіку може загрожувати великий штраф, виправні роботи, або ж мінімальне позбавлення волі.
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