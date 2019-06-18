18:50
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Літак здійснив екстрену посадку через поведінку п'яного росіянина: фото та відео

      510 Читать новость на русском
      Літак здійснив екстрену посадку через п'яного росіянина
      Літак здійснив екстрену посадку через п'яного росіянина / thebabel.com.ua

      Пілотам літака, що здійснював рейс Барселона – Москва, довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту Варшави. Все через те, що поведінка росіянина на підпитку стала "загрозою для безпеки літака та пасажирів".

      Інцидент трапився у п'ятницю, літак російського "Аерофлоту" приземлився до аеропорту "Шопен" у Варшаві, повідомили Daily Mail

      Читайте також: Жінка відчинила замість дверей туалету аварійний вихід у літаку

      Пасажири записали на відео поведінку чоловіка, який був пасажиром бізнес-класу. Він представився "Дмитром з Москви", кричав іспанською та намагався танцювати, заважаючи іншим пасажирам. Борт провідники намагалися заспокоїти 36-річного росіянина, але після невдалих спроб капітан судна вирішив екстрено посадити літак. 

      Відомо, що чоловік також чинив опір польським поліцейським, коли ті його затримували. У "Аерофлоті" заявили, що вимагатимуть у суді для порушника найсуворішого покарання, а також компенсацію.

      Прес-секретар аеропорту Варшави Фредерік Шопен Пьотр Рудзкі підтвердив, що аварійну посадку "Аерофлот" здійснив через агресивного пасажира.

      Він був знятий співробітниками прикордонної служби й тепер залишиться у Варшаві,
      – сказав Рудзський.

      Крім того, авіакомпанія внесла чоловіка до "чорного" списку та наголосила, що надалі боротиметься за те, аби у літаках було додаткове обладнання, що призначене для таких ситуацій. Зокрема пластикові наручники.

      П'яний росіянин здійснив дебош у літаку

      Інші пасажири вкрай негативно сприйняли інцидент. Наприклад, діти, що сиділи недалеко від місця пригоди злякалися. А жінка, що була пасажиркою того рейсу сказала, що п'яний чоловік зіпсував її плани. 

      Я запізнилась на сполучний рейс і не встигла на наступний літак. Я мала б зустрітися зі своєю сім'єю, яку не бачу місяцями, але мої плани зіпсував цей чоловік,
      – наголосила пасажирка. 

      До слова, чоловіку може загрожувати великий штраф, виправні роботи, або ж мінімальне позбавлення волі. 

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
      сьогодні
      29652
      Теги: Новини Росії авіація Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори-2019: за якими критеріями обирати депутатів
      сьогодні , 18:30 Парламентські вибори-2019: за якими критеріями обирати депутатів
      Олександра Дрік 34
      Як пережити спеку в автомобілі
      сьогодні , 18:00 Як пережити спеку в автомобілі
      125
      Реванш Порошенка: як п'ятий президент посилює контроль над українськими ЗМІ
      сьогодні , 17:30 Реванш Порошенка: як п'ятий президент посилює контроль над українськими ЗМІ
      Сергій Лещенко 587
      В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"
      сьогодні , 17:05 В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"
      Злой Одессит 4736
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      сьогодні , 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 4493
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук