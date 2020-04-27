В Киеве шел дождь, который побил 129-летний рекорд

В Киеве 26 апреля выпало рекордное количество осадков – 26 миллиметров. Последний раз такой дождь в шел 1891 году. В других регионах Украины лило значительно меньше.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что воскресенье, 26 апреля, в столице оказалось рекордно дождевым. Об этом сообщили в Фейсбуке.

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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году,

– говорится в сообщении.

В большинстве других регионов Киевщины осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 миллиметра.

Добавим, что погода в Украине в ближайшие дни снова ухудшится. Днем будет относительно тепло, хоть и дождливо. Однако ночью следует ожидать заморозков на Львовщине, Прикарпатье и Буковине.