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      В Киеве шел дождь, который побил 129-летний рекорд

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      Воскресный дождь в Киеве побил 129-летний рекорд
      Воскресный дождь в Киеве побил 129-летний рекорд / Слово и дело

      В Киеве 26 апреля выпало рекордное количество осадков – 26 миллиметров. Последний раз такой дождь в шел 1891 году. В других регионах Украины лило значительно меньше.

      В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что воскресенье, 26 апреля, в столице оказалось рекордно дождевым. Об этом сообщили в Фейсбуке.

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      По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году,
      – говорится в сообщении.

      В большинстве других регионов Киевщины осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 миллиметра.

      Добавим, что погода в Украине в ближайшие дни снова ухудшится. Днем будет относительно тепло, хоть и дождливо. Однако ночью следует ожидать заморозков на Львовщине, Прикарпатье и Буковине.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Киева Непогода в Украине Погода
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