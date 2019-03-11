В Киеве Sitroen сбил женщину и ребенка: фото, видео

В понедельник, 11 марта, в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей и двух пешеходов. Водитель не увидел женщину с ребенком, переходивших дорогу. К счастью, никто не погиб, пострадавших госпитализировали.

Происшествие случилось на улице Привокзальной, 10. Автомобиль Citroen не заметил женщину с ребенко , переходивших дорогу, сбил их, а затем столкнулся с "Жигулями". ДТП произошло около 9: 20 утра. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Обе машины двигались по Привокзальной в сторону улицы Бориспольской.

По словам очевидцев, в этот момент женщина с ребенком вышли из трамвая, который направлялся в сторону улицы Тепловозной. Они переходили дорогу за трамваем рядом с пешеходным переходом, но не по нему. Предварительно, водитель Citroen не заметил пешеходов и наехал на них.

Женщина с девочкой от удара упали, мама прикрыла ребенка своим телом. Владелец "француза", пытаясь не переехать людей, столкнулся с "Жигулями". Оба автомобиля получили значительные повреждения передних бамперов. От удара Citroen развернуло на трамвайные пути, и он перекрыл движение трамваев.



Масштабное ДТП в Киеве: пострадала мать и ребенок

Владелец "француза" оказал первую помощь женщине с девочкой, которой на вид 3-5 лет, и вызвал медиков. У матери были царапины и кровь на виске. А малышка, к счастью, отделалась испугом и царапинами на ладонях. Пострадавших госпитализировали.



Постраждавших в ДТП госпитализировали

Движение трамваев восстановили в течение одного часа. На месте работали две кареты скорой помощи и патрульные. Детали инцидента устанавливают правоохранители.