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      У Києві Sitroen збив жінку та дитину: фото, відео

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      У Києві Sitroen збив жінку та дитину: фото, відео
      У Києві Sitroen збив жінку та дитину: фото, відео / Інформатор

      У понеділок, 11 березня, в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох автомобілів і двох пішоходів. Водій не побачив жінку із дитиною, що переходили дорогу. На щастя, ніхто не загинув, постраждалих госпіталізували.

      Подія трапилась на вулиці Привокзальній, 10. Автомобіль Citroen не помітив жінку з дитиною , які переходили дорогу, збив їх, а потім зіткнувся із "Жигулями". ДТП трапилася близько 9:20 ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      Обидві машини рухалися по Привокзальній в сторону вулиці Бориспільській.


      За словами очевидців, в цей момент жінка з дитиною вийшли з трамвая, який прямував у бік вулиці Тепловозної. Вони переходили дорогу за трамваєм поруч з пішохідним переходом, але не по ньому. Попередньо, водій Citroen не помітив пішоходів і наїхав на них.

      Жінка з дівчинкою від удару впали, мама прикрила дитину своїм тілом. Власник "француза", намагаючись чи не переїхати людей, зіткнувся з "Жигулями". Обидва автомобілі отримали значні пошкодження передніх бамперів. Від удару Citroen розвернуло на трамвайні колії і він перекрив рух трамваїв.

      Масштабне ДТП у Києві: постраждала мати і дитина
      Масштабне ДТП у Києві: постраждала мати і дитина

      Власник "француза" надав першу допомогу жінці з дівчинкою, якій на вигляд 3-5 років і викликав медиків. У матері були подряпини і кров на скроні. А малятко, на щастя, відбулася переляком і подряпинами на долоньках. Постраждалих госпіталізували.

      Постраждалих у ДТП госпіталізували
      Постраждалих у ДТП госпіталізували

      Рух трамваїв відновили впродовж однієї години. На місці працювали дві карети швидкої допомоги і патрульні. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
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