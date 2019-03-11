У Києві Sitroen збив жінку та дитину: фото, відео

У понеділок, 11 березня, в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох автомобілів і двох пішоходів. Водій не побачив жінку із дитиною, що переходили дорогу. На щастя, ніхто не загинув, постраждалих госпіталізували.

Подія трапилась на вулиці Привокзальній, 10. Автомобіль Citroen не помітив жінку з дитиною , які переходили дорогу, збив їх, а потім зіткнувся із "Жигулями". ДТП трапилася близько 9:20 ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Обидві машини рухалися по Привокзальній в сторону вулиці Бориспільській.



За словами очевидців, в цей момент жінка з дитиною вийшли з трамвая, який прямував у бік вулиці Тепловозної. Вони переходили дорогу за трамваєм поруч з пішохідним переходом, але не по ньому. Попередньо, водій Citroen не помітив пішоходів і наїхав на них.

Жінка з дівчинкою від удару впали, мама прикрила дитину своїм тілом. Власник "француза", намагаючись чи не переїхати людей, зіткнувся з "Жигулями". Обидва автомобілі отримали значні пошкодження передніх бамперів. Від удару Citroen розвернуло на трамвайні колії і він перекрив рух трамваїв.



Масштабне ДТП у Києві: постраждала мати і дитина

Власник "француза" надав першу допомогу жінці з дівчинкою, якій на вигляд 3-5 років і викликав медиків. У матері були подряпини і кров на скроні. А малятко, на щастя, відбулася переляком і подряпинами на долоньках. Постраждалих госпіталізували.



Постраждалих у ДТП госпіталізували

Рух трамваїв відновили впродовж однієї години. На місці працювали дві карети швидкої допомоги і патрульні. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.