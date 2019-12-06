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      В Киеве состоялся VII Retail & Development Business Summit

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      Украина готова к развитию торговли и внедрению масштабных проектов.

      В этом заверили участники VII бизнес-саммита Retail & Development, который состоялся в Киеве.

      Деловая встреча проходила по тематическим секциям, каждую из которых модерировал опытный ментор.

      "Мы можем наблюдать стабильную ситуацию при стабильном курсе валюты – это влияет на покупательную способность, которая основана на уверенности в завтрашнем дне. В целом можно говорить, что рынок подрос в товарообороте на 10-15% в 2019 году. Из ярких событий у нас – это открытие второго магазина Decathlon, открытие H&M", – рассказал основатель Ukrainian Retail Association Андрей Жук.

      "Многие магазины в Украине становятся инновационными и вызывают интерес даже у европейских ритейлеров, они смотрят если не как на пример для подражания, то как на интересные объекты", – сказал заместитель гендиректора ООО "НОВУС Украина" Алексей Панасенко.

      Участники саммита уверены, что почти 40% посетителей торговых центров стремятся не только скупиться, но и хорошо провести время. Поэтому, спросом среди украинцев пользуются и фудзоны – относительно новый формат ритейла.

      "Еда – это базовая потребность человека и они всегда будут есть. Будут просто выбирать и думать качественно или нет, дорого или не дорого. Но то, что эта тенденция стабильна и у нее есть предпосылки к росту – это так", – пояснил основатель проектов Ulichnaya Eda и Бухта Food Station Роман Тугашев.

      Чтобы торговая недвижимость и розничная торговля в Украине развивались и в дальнейшем, нужно прислушиваться к пожеланиям клиентов и не отставать от мировых тенденций, уверены участники саммита.

      "Важно для ритейлеров понимать психологию клиентов: как они делают выбор, и помогать им этот выбор делать лучше, чтобы они были довольны, но использовать современные технологии", – сказал заместитель гендиректора "Meest" Андрей Сук.

      В этом году в работе бизнес-саммита Retail & Development приняли участие полтысячи владельцев и топменеджеров компаний в сфере розничной торговли и коммерческой недвижимости. Они уверены, что это мероприятие является позитивным толчком в развитии не только этих отраслей, но и экономики в целом.

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      Теги: Новости Украины Бизнес
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