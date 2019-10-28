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      В Киеве состоялся GDPR Day 2019

      Новая тема 14 Читати новину українською

      Защита персональных данных в бизнес-процессе. В Киеве состоялся GDPR Day 2019.

      Более ста участников мероприятия, а это представители банковской сферы, микрокредитных учреждений, страховых и IT-компаний, обсуждали General Data Protection Regulation – общий регламент в рамках законодательства Европейского союза о защите персональных данных.

      Это первое мероприятие такого формата в Украине. Наша цель – донести до сообщества и широких слоев населения, что если хотим жить как в Европе, то и бизнес должны строить как в Европе,
      – сказала организатор GDPR Day Олеся Данильченко.

      Среди спикеров мероприятия и представители компании онлайн кредитов moneyveo. Представители компании поделились собственным опытом имплементации GDPR в бизнес-процессы. Говорят, с вступлением в силу в прошлом году новых требований по защите персональных данных, в компании сразу определили ключевые правила работы с микрозаймами. Сейчас на защиту информации в moneyveo тратят треть IT-бюджета компании.

      Внедрили много технологических инструментов, это большие инвестиции. Двигаясь в технологиях, важно защищать персональные данные, потому что это одно из немногих, что важно человеку, нашему потребителю, клиенту. Это порождает доверие. Все эти инструменты говорят о том, что мы безопасная компания и нам можно доверять, передавать данные, мы умеем их хранить. Мы как никто знаем, как правильно и законно их обрабатывать,
      – рассказала CEO moneyveo Алена Андроникова.

      Компания быстрых кредитов moneyveo существует с 2013 года. За 6 лет она уже заняла 10 миллиардов гривен 700 тысячам клиентам.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Финансы
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