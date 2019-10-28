Захист персональних даних в бізнес-процесі. У Києві відбувся GDPR Day 2019.

Понад сто учасників заходу, а це представники банківської сфери, мікрокредитних установ, страхових та IT-компаній обговорювали General Data Protection Regulation – загальний регламент в межах законодавства Європейського Союзу щодо захисту персональних даних.

Це перший захід такого формату в Україні. Наша мета – донести до спільноти і до широких верств населення, що якщо хочемо жити як у Європі, то і бізнес маємо будувати як у Європі,

– сказала організаторка GDPR Day Олеся Данильченко.

Серед спікерів заходу і представники компанії онлайн кредитів moneyveo. Представники компанії поділилися власним досвідом імплементації GDPR в бізнес-процеси. Кажуть, із набранням чинності торік нових вимог щодо захисту персональних даних, в компанії одразу визначили ключові правила роботи з мікрозаймами. Нині на захист інформації в moneyveo витрачають третину IT-бюджету компанії.

Впровадили багато технологічних інструментів, а це великі інвестиції. Рухаючись в технологіях, важливо захищати персональні дані, бо це той критерій, який важливий нашому споживачеві, клієнтові. Він породжує довіру. Всі ці інструменти говорять про те, що ми безпечна компанія і нам можна довіряти, передавати дані, адже ми вміємо їх зберігати. Ми знаємо, як правильно і законно їх обробляти,

– розповіла CEO moneyveo Альона Андронікова.

Компанія швидких кредитів moneyveo існує з 2013 року. За 6 років вона вже позичила 10 мільярдів гривень 700 тисячам клієнтам.