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В Киеве суд арестовал "экс-заместителя министра спорта Крыма"

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Суд арестовал "экс-заместителя министра спорта Крыма", которым может быть Фарух Камалов
Суд арестовал "экс-заместителя министра спорта Крыма", которым может быть Фарух Камалов / Фото из открытых источников

Днепровский райсуд Киева взял под арест бывшего "заместителя министра спорта Крыма". Так, экс-"чиновник" пробудет под стражей 2 месяца.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Крымского "чиновника" взяли под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению так называемого "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены", – говорится в сообщении Сарган.

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Следующее судебное разбирательство в отношении арестованного назначено на 2 июля. При этом Генпрокуратура не называет его имени.

По информации издания "Крым.Реалии", арестованным лицом является Фарух Камалов. Его задержали 2 февраля на административной границе с оккупированным Крымом. Тогда мужчина ехал на материковую часть Украины, чтобы получить биометрический паспорт.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости ГПУ Аннексия Крыма арест
Источник: 24 канал
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