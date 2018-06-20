В Киеве суд арестовал "экс-заместителя министра спорта Крыма"

Днепровский райсуд Киева взял под арест бывшего "заместителя министра спорта Крыма". Так, экс-"чиновник" пробудет под стражей 2 месяца.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Крымского "чиновника" взяли под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению так называемого "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены", – говорится в сообщении Сарган.

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Следующее судебное разбирательство в отношении арестованного назначено на 2 июля. При этом Генпрокуратура не называет его имени.

По информации издания "Крым.Реалии", арестованным лицом является Фарух Камалов. Его задержали 2 февраля на административной границе с оккупированным Крымом. Тогда мужчина ехал на материковую часть Украины, чтобы получить биометрический паспорт.