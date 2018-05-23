В России задержали экс-мэра оккупированной Ялты
Во вторник, 22 мая, в Москве задержали бывшего главу российской администрации Ялты Андрея Ростенко.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
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Сейчас процессуальный статус задержанного неизвестен.
Обвиняют Андрея Ростенко в возможной связи вывода земли из санатория МВД России "Бекетова" в Алупке. Расследование якобы взял под личный контроль глава МВД России Владимир Колокольцев.
Официальных комментариев от российских правоохранительных органов и Ростенко пока нет.
Источник: 24 Канал
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