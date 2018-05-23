10:08
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

У Росії затримали екс-мера окупованої Ялти

723 Читать новость на русском
Андрій Ростенко
Андрій Ростенко / www.radiosvoboda.org

У вівторок, 22 травня, в Москві затримали колишнього голову російської адміністрації Ялти Андрія Ростенка.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте також: У Києві на хабарі затримали керівника театру

Наразі процесуальний статус затриманого невідомий.

Обвинувачують Андрія Ростенка у можливому зв'язку виведення землі з санаторію МВС Росії "Бекетово" в Алупці. Розслідування, нібито, взяв під особистий контроль глава МВС Росії Володимир Колокольцев.

Офіційних коментарів від російських правоохоронних органів і Ростенка поки немає.

Теги: Новини України Новини Росії арешт Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
сьогодні, 10:00 Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
Павло Казарін 41
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 345
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 1011
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 1364
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 604
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук