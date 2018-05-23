У Росії затримали екс-мера окупованої Ялти
У вівторок, 22 травня, в Москві затримали колишнього голову російської адміністрації Ялти Андрія Ростенка.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
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Наразі процесуальний статус затриманого невідомий.
Обвинувачують Андрія Ростенка у можливому зв'язку виведення землі з санаторію МВС Росії "Бекетово" в Алупці. Розслідування, нібито, взяв під особистий контроль глава МВС Росії Володимир Колокольцев.
Офіційних коментарів від російських правоохоронних органів і Ростенка поки немає.
Джерело: 24 Канал
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