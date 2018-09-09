В Киеве воры ограбили квартиру заместителя министра экономики Нефедова, – СМИ

Пока заместитель министра экономики Максим Нефедов отдыхал на фестивале Burning man в США, его квартиру в Киеве ограбили.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на собственные источники в МВД.

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Нефедов был в отпуске две недели, поэтому, очевидно, воры действовали по указанию. Так как были уверены, что чиновник вернется домой еще нескоро.

Во время ограбления злоумышленники проявили едва ли не умение альпинистов. Они не взломали крепкие замки, а залазли внутрь через окно многоэтажки. Так же через балконное окно и убежали.

Кражу обнаружил сам Нефедов, когда вернулся из путешествия, и заявил в полицию.

Сумма награбленного не сообщается, однако известно, что исчезло все ценное – часы, золото, деньги и техника.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, а по факту кражи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.