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      В Киеве задержали помощника Надежды Савченко, произошли столкновения: видео

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      В Киеве задержали помощника Надежды Савченко
      В Киеве задержали помощника Надежды Савченко / Hromadske.ua

      В воскресенье, 18 ноября, в Киеве спецназовцы задержали помощника народного депутата Надежды Савченко – Валерия Мосийко. Во время задержания вспыхнули столкновения.

      Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на сестру нардепа Веру Савченко.

      Женщина рассказала, что правоохранители ударили Мосийко. В полиции пока не комментируют причины задержания помощника нардепа.

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      По информации издания, люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям прибыли около 20 спецназовцев. Поэтому Мосийко все же задержали.

      Мосийко является помощником Савченко на общественных началах, он также является бывшим работником Министерства внутренних дел. Он возвращался с Михайловской площади, где по воскресеньям проходит акция в поддержку арестованного нардепа и политзаключенных, отметила Вера Савченко.

      Она добавила, что еще до задержания во время акции правоохранители ударили Мосийко: "Валерия ударили по лицу, разбили нос до крови и прыснули баллончиком представители полиции".

      Напомним, 25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. Напомним, что политика подозревают в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

      В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева протесты Надежда Савченко столкновения Полиция
      Источник: 24 Канал
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