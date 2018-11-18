В Киеве задержали помощника Надежды Савченко, произошли столкновения: видео

В воскресенье, 18 ноября, в Киеве спецназовцы задержали помощника народного депутата Надежды Савченко – Валерия Мосийко. Во время задержания вспыхнули столкновения.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на сестру нардепа Веру Савченко.

Женщина рассказала, что правоохранители ударили Мосийко. В полиции пока не комментируют причины задержания помощника нардепа.

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По информации издания, люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям прибыли около 20 спецназовцев. Поэтому Мосийко все же задержали.

У Києві затримали помічника Надії Савченко Валерія Мосійка — під час затримання сталася сутичка, люди намагалися відбити помічника у поліції pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Мосийко является помощником Савченко на общественных началах, он также является бывшим работником Министерства внутренних дел. Он возвращался с Михайловской площади, где по воскресеньям проходит акция в поддержку арестованного нардепа и политзаключенных, отметила Вера Савченко.

Она добавила, что еще до задержания во время акции правоохранители ударили Мосийко: "Валерия ударили по лицу, разбили нос до крови и прыснули баллончиком представители полиции".

Помічника Надії Савченко затримали у Києві. Сестра Надії Віра Савченко заявляє, що поліція не повідомляє причину затримання pic.twitter.com/pOsEVMKaeq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Напомним, 25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. Напомним, что политика подозревают в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.