В Киеве заминировали аэропорт "Жуляны": людей эвакуировали, рейсы задерживаются

В киевском аэропорту "Жуляны" срочно эвакуировали пассажиров и работников. А все из-за анонимного сообщения о минировании помещения. По меньшей мере три рейса для более чем полутысячи пассажиров задерживают.

Из собственных источников 24 канала стало известно, что сейчас людей начали впускать в аэропорт. Актуально! Хотел подорвать гранатой семью: под Киевом прогремел взрыв – фото 18+ На месте работали взрывотехники. Администрация попросила пассажиров покинуть территорию аэропорта, люди около часа ожидали результатов на улице. По словам пассажирки Ольги Мальчевской, людей завели в 2 автобуса и держали на взлетной полосе. В объявлении аэропорта сообщили, что произошла "чрезвычайная ситуация". Люди между собой говорили, что нашли какую-то подозрительную сумку.