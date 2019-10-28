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      В Киеве заминировали аэропорт "Жуляны": людей эвакуировали, рейсы задерживаются

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      В Киеве заминировали аэропорт "Жуляны"
      В Киеве заминировали аэропорт "Жуляны" / ТСН

      В киевском аэропорту "Жуляны" срочно эвакуировали пассажиров и работников. А все из-за анонимного сообщения о минировании помещения. По меньшей мере три рейса для более чем полутысячи пассажиров задерживают.

      Из собственных источников 24 канала стало известно, что сейчас людей начали впускать в аэропорт.

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      На месте работали взрывотехники. Администрация попросила пассажиров покинуть территорию аэропорта, люди около часа ожидали результатов на улице.

      По словам пассажирки Ольги Мальчевской, людей завели в 2 автобуса и держали на взлетной полосе. В объявлении аэропорта сообщили, что произошла "чрезвычайная ситуация". Люди между собой говорили, что нашли какую-то подозрительную сумку.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Фейковые заминирования
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