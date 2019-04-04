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      В Киеве зарезали мужчину: фото

      7 Читати новину українською
      В Киеве зарезали мужчину: фото
      В Киеве зарезали мужчину: фото / Информатор

      В четверг, 4 апреля, в Киеве возле забора Дарницкого вагоноремонтного завода нашли труп мужчины со следами насильственной смерти. Тело лежало на тропинке между улицами Алма-Атинской и Машинистов. Полиция проводит расследование инцидента.

      Вызов на линию 102 поступил около 8 утра. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Труп обнаружила женщина, которая шла на электричку. Мужчина не подавал признаков жизни и она сразу позвонила в полицию. На место выехал экипаж патрульных, который увидел, что мужчина лежит весь в крови.

      Чоловіка знайшли з ознаками насильницької смерті
      Мужчину нашли с признаками насильственной смерти

      К сожалению, медикам оставалось лишь констатировать смерть. Также на указанный адрес прибыли следственно-оперативные группы Днепровского района и главного управления полиции Киева.

      Поліція та медики лише констатували смерть
      Полиция и медики лишь констатировали смерть

      При осмотре трупа установили на теле раны, похожие на ножевые. Кроме этого, правоохранители обследуют прилегающую территорию и выясняют детали инцидента. От каких-либо комментариев сотрудники правоохранительных органов отказались. На вид мужчине 25-26 лет. При нем не обнаружили никаких документов. Личность погибшего устанавливается.

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      blog_ava
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      сегодня
      1994
      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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