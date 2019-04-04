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      У Києві зарізали чоловіка: фото

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      У Києві зарізали чоловіка: фото
      У Києві зарізали чоловіка: фото / Інформатор

      У четвер, 4 квітня, в Києві біля паркану Дарницького вагоноремонтного заводу знайшли труп чоловіка зі слідами насильницької смерті. Тіло лежало на стежці між вулицями Алма-Атинська і Машиністів. Поліція проводить розслідування інциденту.

      Виклик на лінію 102 надійшов близько 8 ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      Труп виявила жінка, яка йшла на електричку. Чоловік не подавав ознак життя і вона відразу зателефонувала в поліцію. На місце виїхав екіпаж патрульних, який побачив, що чоловік лежить весь в крові.

      Чоловіка знайшли з ознаками насильницької смерті
      Чоловіка знайшли з ознаками насильницької смерті

      На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть. Також на вказану адресу прибули слідчо-оперативні групи Дніпровського району і головного управління поліції Києва.

      Поліція та медики лише констатували смерть
      Поліція та медики лише констатували смерть

      При огляді трупа встановили на тілі рани, схожі на ножові. Крім цього, правоохоронці обстежують прилеглу територію і з'ясовують деталі інциденту. Від будь-яких коментарів співробітники правоохоронних органів відмовилися. На вигляд чоловікові 25-26 років. При ньому не виявили ніяких документів. Особа загиблого встановлюється.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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