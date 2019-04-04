У Києві зарізали чоловіка: фото
У четвер, 4 квітня, в Києві біля паркану Дарницького вагоноремонтного заводу знайшли труп чоловіка зі слідами насильницької смерті. Тіло лежало на стежці між вулицями Алма-Атинська і Машиністів. Поліція проводить розслідування інциденту.
Виклик на лінію 102 надійшов близько 8 ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події.
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Труп виявила жінка, яка йшла на електричку. Чоловік не подавав ознак життя і вона відразу зателефонувала в поліцію. На місце виїхав екіпаж патрульних, який побачив, що чоловік лежить весь в крові.
Чоловіка знайшли з ознаками насильницької смерті
На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть. Також на вказану адресу прибули слідчо-оперативні групи Дніпровського району і головного управління поліції Києва.
Поліція та медики лише констатували смерть
При огляді трупа встановили на тілі рани, схожі на ножові. Крім цього, правоохоронці обстежують прилеглу територію і з'ясовують деталі інциденту. Від будь-яких коментарів співробітники правоохоронних органів відмовилися. На вигляд чоловікові 25-26 років. При ньому не виявили ніяких документів. Особа загиблого встановлюється.
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